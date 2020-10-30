Стресс и лишний вес: диетолог научила, как не поправиться в сложный период

От стресса набирают вес! Это происходит, когда в организме вырабатывается слишком много кортизола - гормона стресса. Опознать такого человека можно сразу, ведь набор веса, вызванный высоким уровнем кортизола, проявляется характерными чертами: стройные лицо, руки и ноги, но грузный центр тела. Почему и как это происходит, а также пути решения проблемы предложила на странице в Instagram диетолог Наталья Самойленко.

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Дело в том, что жир из конечностей будто магнитом притягивается к центру тела, увеличивая процент висцерального жира (того, что обволакивает внутренние органы). Это увеличивает риски для здоровья больше, чем избыток подкожного жира.

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Что может повысить уровень кортизола?

хронические стрессы

чрезмерное количество силовых нагрузок

употребление в больших дозах кофе и кофеинсодержащих напитков (кофе, чай, кола, энергетики)

курение

недосыпание/ плохое качетсво сна

опухоль, провоцирующая выработку кортизола

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Высокий кортизол заставляет чувствовать постоянный голод и тягу к сладкому. Но "подкармливая" стресс сладким, мы только провоцируем чрезмерную выработку кортизола. Мало того, получается замкнутый круг - вы набираете вес и повышаете риски развития сахарного диабета.

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Но кортизол не плохой гормон! Он жизненно важен: помогает мгновенно собраться и стабилизировать организм в экстренной ситуации, активизирует мозг, влияет на пищеварение и метаболизм, помогает иммунной системе функционировать в ответ на болезнь или травму. Но всему нужна мера!



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если у вас повышен кортизол, начните с пересмотра образа жизни и окружения, чтобы максимально снизить риск возникновения или развитие ожирения и сахарного диабета.

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Медитируйте! Включайте больше "спокойной" физической активности. Вечером идеальны йога, пилатес, стретчинг.

Иллюстративное фото (instagram.com/samoylenko_diet)

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