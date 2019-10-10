Как справиться с вечерним аппетитом: диетолог поделилась эффективными советами

Эксперт рассказала, как укротить ночной голод
Бывает, целый день есть не хочется, а вечером так и пасешься у холодильника. Умом понимаешь, что нельзя, плохо для здоровья, вес будет лишний, а все равно ешь. И вот так жуешь по ночам, набираешь вес и расстраиваешься, а справиться не можешь. Диетолог Кристина Шереметьева составила простую, но очень полезную шпаргалку, как справиться с ночным аппетитом, которой поделилась на своей странице в Instagram.
Как победить вечерний голод:
Вредное – с глаз долой
Не провоцируйте себя. Не держите на виду вредные продукты. Если перед вами ваза с конфетками, вы их съедите, если в холодильнике кусочек тортика, он тоже там долго не задержится.
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А еще:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Представьте, как у вас появляется страшный целлюлит на попе и бедрах. Как выпирает живот и появляется "галифе". Как ваши органы в брюшной полости плавают в море висцерального противного жёлтого жира. Как у вас не сходится на талии любимая юбка, самые лучшие брюки трескаются на вас по швам. Как ноют колени от лишнего веса и мучает одышка. Как внутри вас обитают разные вредные организмы, грибки и бактерии, для которых сладкая среда – самая лучшая для размножения.
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Поздний перекус
Если вы ложитесь спать поздно или совсем не можете уснуть без еды, поздний перекус – ваше спасение. Нежирный творог, заправленный таном или кефиром, отварная куриная грудка, нежирная рыба на пару и овощи. Можно выпить стакан тёплого молока. Так вы не позволите аппетиту разыграться не на шутку.
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Ночной аппетит – зверь страшный и беспощадный. На корню губит наш метаболизм. Если мы вечером поели, а завтрак пропустили – целый день в теле будет накапливаться жир.
Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Не забывайте пить воду!
Центр жажды и голода в головном мозге находятся настолько близко, что, когда мы хотим пить, нам кажется, что мы хотим есть. Центр жажды возбужден и это возбуждение передаётся центру голода. Мы не можем различить эти сигналы. Поэтому не забывайте в течение дня пить порядка 2,5л воды. Пьем маленькими глотками и часто. И обезвоживания, тормозящего похудение, не будет, и аппетит под контролем.
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А когда вдруг накатит сильный голод, выпейте сначала стакан воды. Возможно, вы просто хотели пить. И если же вы всё-таки голодны, то после выпитого стакана воды вы явно много съесть не сможете.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Спите спокойно!
Во время сна вырабатывается соматотропин – главный гормон жиросжигания. А также идёт восстановление организма. Если мы долго не ложимся спать, организм требует дополнительной порции энергии. А нам проще всего взбодриться, что-нибудь съев. В результате у нас нарушается гормональный баланс из-за недосыпа, а утром нам не хочется есть, и мы пропускаем завтрак… О последствиях отказа от завтрака мы говорили в прошлый раз. Не повторяюсь.
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Не злоупотребляйте специями!
Специи активируют наши вкусовые рецепторы и возбуждают аппетит. Чтобы не переедать, откажитесь от специй на ужин.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Чистите зубы сразу после ужина!
Это психологическая уловка. Если почистил зубы, вроде бы как есть уже нельзя. Если у вас есть ещё вечерний перекус, чистите зубы сразу после него.
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