Как справиться с вечерним аппетитом: диетолог поделилась эффективными советами

Бывает, целый день есть не хочется, а вечером так и пасешься у холодильника. Умом понимаешь, что нельзя, плохо для здоровья, вес будет лишний, а все равно ешь. И вот так жуешь по ночам, набираешь вес и расстраиваешься, а справиться не можешь. Диетолог Кристина Шереметьева составила простую, но очень полезную шпаргалку, как справиться с ночным аппетитом, которой поделилась на своей странице в Instagram.

Как победить вечерний голод:

Вредное – с глаз долой

Не провоцируйте себя. Не держите на виду вредные продукты. Если перед вами ваза с конфетками, вы их съедите, если в холодильнике кусочек тортика, он тоже там долго не задержится.

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А еще:

не ходите в магазин голодной, купите лишние продукты.

Берите в магазин конкретную сумму денег исключительно на нужные продукты.

По возможности идите в магазин пешком. Много пешком не унесёшь, купите самое необходимое.

Пишите список покупок, чтобы точно не тратить деньги зря.

Перед покупкой сладостей визуализируйте проблемы, которые вызывает лишний вес.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Представьте, как у вас появляется страшный целлюлит на попе и бедрах. Как выпирает живот и появляется "галифе". Как ваши органы в брюшной полости плавают в море висцерального противного жёлтого жира. Как у вас не сходится на талии любимая юбка, самые лучшие брюки трескаются на вас по швам. Как ноют колени от лишнего веса и мучает одышка. Как внутри вас обитают разные вредные организмы, грибки и бактерии, для которых сладкая среда – самая лучшая для размножения.

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Поздний перекус

Если вы ложитесь спать поздно или совсем не можете уснуть без еды, поздний перекус – ваше спасение. Нежирный творог, заправленный таном или кефиром, отварная куриная грудка, нежирная рыба на пару и овощи. Можно выпить стакан тёплого молока. Так вы не позволите аппетиту разыграться не на шутку.

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Ночной аппетит – зверь страшный и беспощадный. На корню губит наш метаболизм. Если мы вечером поели, а завтрак пропустили – целый день в теле будет накапливаться жир.





Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Иллюстративное фото (pexels.com)

Не забывайте пить воду!

Центр жажды и голода в головном мозге находятся настолько близко, что, когда мы хотим пить, нам кажется, что мы хотим есть. Центр жажды возбужден и это возбуждение передаётся центру голода. Мы не можем различить эти сигналы. Поэтому не забывайте в течение дня пить порядка 2,5л воды. Пьем маленькими глотками и часто. И обезвоживания, тормозящего похудение, не будет, и аппетит под контролем.

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А когда вдруг накатит сильный голод, выпейте сначала стакан воды. Возможно, вы просто хотели пить. И если же вы всё-таки голодны, то после выпитого стакана воды вы явно много съесть не сможете.

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Спите спокойно!

Во время сна вырабатывается соматотропин – главный гормон жиросжигания. А также идёт восстановление организма. Если мы долго не ложимся спать, организм требует дополнительной порции энергии. А нам проще всего взбодриться, что-нибудь съев. В результате у нас нарушается гормональный баланс из-за недосыпа, а утром нам не хочется есть, и мы пропускаем завтрак… О последствиях отказа от завтрака мы говорили в прошлый раз. Не повторяюсь.

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Не злоупотребляйте специями!

Специи активируют наши вкусовые рецепторы и возбуждают аппетит. Чтобы не переедать, откажитесь от специй на ужин.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Чистите зубы сразу после ужина!

Это психологическая уловка. Если почистил зубы, вроде бы как есть уже нельзя. Если у вас есть ещё вечерний перекус, чистите зубы сразу после него.

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