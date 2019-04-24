Как справиться с акне: советы диетолога для красивой кожи

Проблемная кожа лица с высыпаниями и акне сегодня знакома не только подросткам, а и многим взрослым женщинам. При этом будет неверно утверждать, что акне - это проблема, скорее, эстетическая - замажь пожирнее консилером и готово. Сообщество экспертов функциональной медицины в один голос утверждают, что акне - это хроническое заболевание с разными возможными причинами, поясняет диетолог-нутрициолог Даша Бухман на своей странице в Instagram.

Например, Алиса Витти, автор книги “Код женщины”, считает, что вылечить акне можно только изнутри и что никакие волшебные кремы/сыворотки/маски не помогут.

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Зачастую акне - это просто симптом внутреннего дисбаланса: ⠀

гормонального (вспоминаем, как в подростковом возрасте почти у всех появляются прыщи из-за резкого подъема эстрогена и тестостерона. Однако, эстроген и тестостерон - не единственные гормоны, которые провоцируют акне. Высокие уровни инсулина тоже могут стать триггером, так как инсулин стимулирует сальные железы.)

⠀дефицита микронутриентов

⠀проблем с пищеварением (реакция на определенные продукты, дисбиоз, недостаточная выработка пищеварительный ферментов)

⠀ослабленной детоксификации



Иллюстративное фото (pexels.com)

Что делать, чтобы справиться с акне:

Почистить питание

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Начинаем, как всегда, с питания и оцениваем рацион по двум показателям: противовоспалительное и низко-гликемическое. Простыми словами: много овощей и ягод, богатых антиоксидантами (“ешьте радугу каждый день”), полезные белки (фермерские яйца, дикая рыба, фермерская курица (если вы употребляете), полезные жиры (авокадо, оливковое масло).

На этом этапе специалисты функциональной медицины предлагают максимально сократить крупы и бобовые и придерживаться скорее pegan (paleo + vegan) рациона. Убираем junk food и минимизируем сахар.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Убрать молочные продукты

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Вдобавок к тому, что молочные продукты могут вызвать воспаление в организме, магазинное молоко/сыр/творог содержат антибиотики и гормоны. Фермерский йогурт и кефир, в идеале, из козьего или овечьего молока, высокой жирности (не обезжиренный) - это, пожалуй, самый подходящий вариант, если вы хорошо усваиваете молочные продукты и нет проблем с воспалением в организме.

Добавить специальные продукты и травы

Семя льна и льняное масло, берберин. Последний - довольно сильный препарат, поэтому решение о его приеме лучше согласовать с врачом.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Фокус на микронутриентах

Оптимизируем уровни каротиноидов; В; С; Е; цинк, селен, пробиотики.

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