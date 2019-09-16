Как сохранить молодость кожи: простые и действенные советы от диетолога

Экспер пояснила, какие факторы влияют на старение кожи
Продлить и сохранить молодость кожи как можно дольше – заветная мечта любой женщины. Хоть остановит время пока не удалось никому, зато есть возможность оставаться цветущей подолжительное время, если придерживаться простых, но эффективных правил. Советами о том, как это сделать поделилась в Instagram нутрициолог Лора Филиппова, которая ранее составила перечень антистресс-продуктов.
Старение - это результат накопления дефектов в клетках и межклеточном пространстве. Все это выводит клетки из строя. Старение наступает тогда, когда процессы разрушения преобладают над процессами восстановления.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Это мифы: диетолог назвала факторы, которые не влияют на похудение
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Важный нюанс - мышление молодого человека (потому что есть мышление пожилого). В его основе лежит простое правило - жить настоящим и будущим, мечтами и целями, а не прошлым и историями из него.
Напомним, что диетолог Елена Кален рассказала, как сделать живот плоским и от каких продуктов для этого стоит отказаться.