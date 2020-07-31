Как снизить вес и помолодеть: пошаговая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, как уже за месяц улучшить фигуру и внешний вид

Хотите снизить вес и при этом не растерять все волосы, зубы и здоровье? Диетолог Екатерина Павлова поделилась пошаговой инструкцией, которая поможет вам этого достичь и не принесет вреда здоровью.

Эксперт рассказала, что можно внедрить с сегодняшнего дня, чтобы уже через месяц блистать и сиять.



Внедрить ежедневное интервальное голодание. Перерыв делать только на выходные. Использовать схему 8 часов едим - 16 голода. Кому сложно - 12 часов едим, 12 голода.



Взглянуть трезвым взглядом на свой рацион. Если там хаус и полная неразбериха - то вы на диетах и кето рационе, то сыроед, то пускаетесь во все тяжкие с тортиками и Макдональдсом - расслабьтесь наконец и найдите золотую середину! Это точно даст эффект.

Как это сделать?



Пересмотреть количество углеводов в рационе - убрать все углеродистые перекусы - яблоки, печенья, мандарины, хлебцы и т.д.

Добавить жиров - авокадо, жирная рыба, сало, кокосовое масло, растительные масла - без избытка.

Иллюстративное фото (pexels.com)



Каждый день овощи. 500-700 грамм. Морковь, капуста сырая брокколи и цветная - каждый день (брокколи - супер полезная вещь для женщин), капуста молодая, редька, сельдерей, огурцы, помидоры, зелень и листовые салаты.



Научиться готовить бобовые и заменить хотя бы 30% белковых продуктов в рационе ими.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Начать наконец пить витамины. Если никак не можете сдать анализы - то хороший мультивитаминный комплекс, витамин Д и омега 3.



Закрыть все вопросы по здоровью - посетить стоматолога, сделать УЗИ, посетить всех нужных вам врачей, проверить работу желудочно-кишечного тракта, без слаженной работы которого нет смысла диет и витаминов.



Этого для начала достаточно! Мы недооцениваем значение маленьких шагов и переоцениваем значение больших. Чтобы похудеть, не нужно адских диет и рационов. Перед глазами - вы здоровая и молодая, а Похудение - как естественное приложение к вашему здоровью.

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