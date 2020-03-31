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Сила природы: чудо-маска, которая вернет к жизни ваши волосы

Lite » Красота 31.03.2020 - 08:37
Сила природы: чудо-маска, которая вернет к жизни ваши волосы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Кокосовое масло отлично увлажняет волосы, делая их мягкими и послушными

Желание каждой женщины иметь роскошные локоны очень естественное, однако в этой гонке большинство из нас забывают о простых и естественных вещах, покупая дорогие и опасные средства по уходу за волосами с агрессивными химикатами. Почему бы просто не использовать кокосовое масло для ухода за нашими локонами? Бьюти-блогер Марина, которая ранее рассказала о спасении для сухих волос, на своей Instagram-страничке "Домашний косметолог" поделилась рецептом эффективной маски, которая вернет к жизни ваши волосы.

Сегодня кокосовое масло проходит второе рождение в качестве отличного бьюти-средства по уходу за телом и волосами. В те времена, когда женщины для восстановления волос имели только масла и натуральные экстракты, масло кокоса считалось продуктом красоты. Но с развитием химической промышленности силиконы и минеральные масла постепенно захватили рынок, показывая хорошо заметный и быстрый эффект. Однако, химические компоненты дают лишь временное улучшение, в худшем случае – вредят нашим волосам. Это заставляет многих возвращаться к натуральным ингредиентам, уникальная ценность которых стала понятна только сейчас.

Кокосовое масло - настоящая кладовая жирных насыщенных кислот и триглицеридов, благодаря чему оно быстро впитывается в кожу головы, глубоко проникая в корни волос и доставляя к ним питательные вещества, защищает от вредных факторов окружающей среды, отлично увлажняет локоны, делая их мягкими и послушными.

Сила природы: чудо-маска, которая вернет к жизни ваши волосы

Иллюстративное фото (pexels.com)


ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Натуральный йогурт 2 ст.л.
  • Кокосовое масло 2 ст.л.
  • Сок алоэ 2 ч.л.
  • Эфирное масло можжевельника или сосны 4 капли.


Кокосовое масло следует растопить на водяной бане до жидкого состояния. Все компоненты смешать до однородной массы.

Сила природы: чудо-маска, которая вернет к жизни ваши волосы

Иллюстративное фото (pexels.com)

Маску нанести на сухие корни и всю длину волос, голову утеплить. По истечении 30 минут, голову помыть обычным для вас способом.

Если тип волоса - жирный, пропорции маски следует уменьшить и наносить только на кончики, чтобы предотвратить их ломкость.

Применение: 1 раз в неделю.
Курс: 2 месяца.

Чтобы волосы приобрели здоровье и красоту, стали жизненными и послушными, как и в любой процедуре по уходу за собой, необходим регулярный подход.

Сила природы: чудо-маска, которая вернет к жизни ваши волосы
Иллюстративное фото (pexels.com)

Не забывайте проверять компоненты на переносимость.

Напомним, певица Настя Каменских поделилась личными лайфхаками по уходу за кожей.

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