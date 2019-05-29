Секреты похудения: диетолог развенчала главные мифы о жиросжигании

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Катя Медушкина рассказала, что действительно поможет убрать лишний жир

Вокруг того, как лучше всего можно сжечь лишний жир и подтянуть фигуру, ходит немало мифов. Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина решила развенчать основные из них, а также рассказать, что действительно будет эффективным, чтобы запустить жиросжигание. Об этом она поведала на своей странице в Instagram.

Топ-3 мифа о жиросжигании:

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Миф 1: Жиросжигательные тренировки - это только кардионагрузки.

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Правда:

Жир сжигается при любых нагрузках - и при кардионагрузках, и при силовых. Но есть разница. На кардио сжигается больше жира непосредственно во время тренировки - из-за окислительных процессов. При этом нельзя задавать сходу высокую интенсивность: вы заставляете работать сердце на износ, а не теряете жир. Аэробный липолиз – это низко- и среднеинтенсивное кардио в течение долгого времени.

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Преимущество силовых занятий - в раскрученном “рваном” сердечном ритме. Благодаря этому жиросжигание продолжается и после тренировки, плюс организм берет больше энергии на восстановление.



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Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Миф 2. Что я ем – неважно, важно – сколько калорий я съем.

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Правда:

Еще раз не поленюсь повторить то, что столько раз говорила. Дефицита калорий нужно достигать сбалансированным рационом. 1800 калорий, съеденных в шоколадках или в продуктах ПП – не одно и то же! Недостаток макро- и микроэлементов грозит нехваткой энергии, потерей мышц и "весовым плато". Не говоря уже о том, что чувство голода на "шоколадном пайке" просто не даст вам удержаться в рамках дефицита, и через несколько дней еще одна "диета" отправится на свалку истории.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Миф 3. Спортивные жиросжигатели – гарант успеха.

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Правда:

У таблеток и других БАДов, которые "ускоряют" обмен веществ, снижают аппетит, а “по некоторым данным” даже уносят на Луну, на деле мизерная эффективность. В день вы можете худеть максимум на 100 г жира (при дефиците калорий в 20% и тренировках с потерей 500-600ккал). Получается, что заявленные производителями "+10% к жиросжиганию" помогут потерять максимум еще +10 г жира.

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В обмен на это из 1 порции пилюль вы получаете нагрузку на сердце, равную 4 чашкам крепкого кофе! "Бонус": как только перестанете их пить, вес тут же вернется, если вы продолжаете питаться неправильно.

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

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