Как сдвинуть вес с мертвой точки: советы диетолога

За 3 месяца без напряга скинула 8 кг, а теперь больше месяца топчусь на одной отметке…Уже месяц придерживаюсь здорового питания, хожу в бассейн, а вес никак не уходит…Знакомая ситуация? Диетолог Наталья Кошкина, которая ранее рассказала, как похудеть и удержать вес, поделилась на своей странице в Instagram рекомендациями, как же сдвинуть вес с мертвой точки.



Эксперт отметила, что это называется весовое плато. Когда видишь застывшую цифру на весах, руки опускаются. Важно понять, что плато – такая же часть процесса жиросжигания, как восстановление и отдых – часть тренировочного процесса.



Так что не паникуйте раньше времени. Отсутствие результата 2-3 недели – это ОК. Если же вы стараетесь больше месяца, а вес и ныне там, пришло время внести корректировки.

Записывайте все, что едите и пьете в течение 1-2 недель.

Это поможет понять, сколько вы едите на самом деле. А то откусили здесь, откусили там, доели за ребенком, - вы можете не замечать этого, а калории тикают!

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Корректируйте питание по мере изменения веса.

Ваша потребность в калориях меняется по мере изменения веса. То, сколько вы ели в начале пути, может быть больше, чем вам нужно сейчас.

По-честному оцените, как вы питаетесь в выходные.

Возможно, вы держитесь всю неделю, а в выходные пускаетесь во все тяжкие?

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Меняйте тренировочную нагрузку по мере того, как крепнет ваше тело.

Увеличивайте веса, количество повторов, интенсивность – тогда тренировки будут эффективны.

Увеличьте нетренировочную активность.

Сколько вы вообще двигаетесь, если не считать тренировок? Сколько шагов в день? Старайтесь всеми способами увеличить эту статью расхода энергии. У активных людей на нее приходится до 50% суточного расхода!

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Улучшите сон и научитесь управлять стрессом.

Недостаток сна и стресс увеличивают голод и пищевую зависимость. Все это происходит на фоне повышения кортизола, который затрудняет жиросжигание.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Чередуйте периоды/дни более высокого и низкого потребления калорий.

Так вы "обманете" свой организм, и он не замедлит метаболизм.



Вам не нужно менять сразу все и сразу. Выберите что-то 1, наблюдайте и потом переходите к следующему. Дайте своему телу адаптироваться к переменам. Наберитесь терпения и продолжайте!

Напомним, диетолог Наталья Кошкина перечислила лучшие продукты для крепких нервов.

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