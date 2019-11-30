Распространенные ошибки худеющих: полезная шпаргалка от диетолога

О правильном похудении создано множество мифов. Часто они заводят нас в тупик и сбивают с толку. Диетолог Кристина Шереметьева, которая ранее рассказала, как справиться с вечерним аппетитом, опубликовала на своей странице в Instagram полезную шпаргалку, которая поможет вам двигаться к своей стройности, не допуская ошибок.

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Эксперт предложила разобраться в основных заблуждениях, которые мешают нам добиться цели и обрести красивую фигуру.

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1. Долой перфекционизм

Одна из причин разочарований при похудении – желание прийти к идеальному весу прямо здесь и сейчас. Такие требования выдвигают перфекционисты. Всякая возможность ошибки для них исключена. И если вдруг происходит какой-то срыв или отклонение от придуманного ими самими курса, все старания сразу же перечёркиваются. Вместо того, чтобы исправить ошибку и продолжить двигаться к первоначальной цели, перфекционист возвращается к начальной точке отсчёта. Но срывы и ошибки – это нормально в процессе похудения, потому что мы пока ещё только учимся культуре правильного питания.

Если 80% времени вы всё делаете правильно, то оставшиеся 20% уже не играют особого значения. Позвольте себе быть неидеальной, но всегда исправляйте свои ошибки и двигайтесь дальше.

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2. Вес – не главный показатель

Вес – понятие относительное. Если он стоит на месте или даже наоборот растёт, это ещё не значит, что вы что-то делаете неправильно. На вес влияет количество и качество пищи, съеденное накануне вечером, количество выпитой воды, день менструального цикла.

В начале похудения мы теряем лишнюю жидкость, уходят отёки. Поэтому нам кажется, что мы активно худеем. Растопить жировую ткань гораздо сложнее. А если мы параллельно худеем и набираем мышечную массу, вес может стоять или расти, потому что мышцы весят тяжелее, чем жир., но при этом явно уходят объемы.

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На вес влияют и отёки. Они могут появиться из-за неправильного приёма воды, стресса (повышается гормон кортизол, что провоцирует задержку воды), выпитого алкоголя или съеденной сильно солёной пищи, малой подвижности и застоя лимфы. Измеряйте результаты по старым вещам, замеряйте объёмы гибким метром. Так вы увидите более объективную картинку.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Иллюстративное фото (pexels.com)

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

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