Психологический иммунитет: диетолог рассказала, как изменить режим и похудеть

Специалист назвала топ-3 важных правила здорового и комфортного похудения
Цейтнот на работе, масса домашних дел, тотальная нехватка времени на сон и на себя и постоянные обещания начать новую жизнь с понедельника превращаются в замкнутый неразрывный круг. Эмоциональное и физическое истощение ведет не только к лишнему весу, но и проблемам со здоровьем – как физическим, так и психологическим. Как же исправить ситуацию? Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог Ольга Безуглая.
Мы постоянно куда-то спешим, хотим все успеть, причитаем, что мало часов в сутках, в общем спешим жить, а жизнь вносит свои коррективы! И порой обстоятельства дают нам возможность немного притормозить с этим, или без тебя тебя же и тормозят! И что дальше? Дальше либо ничего, и в итоге опять по кругу, либо начать что-то делать для себя.
⠀
Начинать нужно с воскресенья, а не что-то внедрять в понедельник. Это сложный день и мы подсознательно сложные вещи оставляем до понедельника, а здесь все должно быть просто и легко.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Так, диетолог предложила топ методик для повышения психологического иммунитета:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, как продлить молодость и красоту.
К слову, диетолог Альбина Комиссарова развенчала мифы о тяге к сахару.