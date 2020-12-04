Как продлить молодость и отодвинуть старение: практические советы нутрициолога

Нутрициолог поделилась азами теломерной теории старения
Как можно дольше выглядеть молодо и свежо, оставаться активной и энергичной мечтает каждая. Только чтобы отодвинуть старение и воплотить мечту в жизнь стоит очень постараться. О том, как это сделать рассказала в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук.
Специалист познакомила с теломерной теорией старения. В 60-х годах было установлено, что человеческие клетки имеют предел деления. А при делении клетки укорачиваются концевые участки хромосом – теломеры. (Хромосомы находятся в ядре клетки и содержат генетическую информацию).
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В 1987 году было обнаружен фермент, который способствует восстановлению длины теломер. Этот фермент получил название Теломераза.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Какие же факторы способствуют укорочению длины теломер и соответсвенно способствуют старению организма?
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На укорочение теломер влияют:
Как увеличить активность теломер и помочь продлить нашу молодость?
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Теломеры длиннее у активных людей, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Физическая активность опять же является незыблемой основой здоровья.
Теломеры у женщин, страдающих ожирением короче, чем у стройных. Ожирение является фактором риска преждевременного старения. Задача №1 достичь клинически значимого снижения массы тела – 10% от исходного.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Для поддержания нормальной работы фермена теломеразы необходимо:
Напомним, что ранее ученые назвали известный фрукт, который помогает бороться с мимическими морщинами.
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