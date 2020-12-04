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Как продлить молодость и отодвинуть старение: практические советы нутрициолога

Пятница 04 декабря 2020 14:34
Как продлить молодость и отодвинуть старение: практические советы нутрициолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Нутрициолог поделилась азами теломерной теории старения

Как можно дольше выглядеть молодо и свежо, оставаться активной и энергичной мечтает каждая. Только чтобы отодвинуть старение и воплотить мечту в жизнь стоит очень постараться. О том, как это сделать рассказала в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук.

Специалист познакомила с теломерной теорией старения. В 60-х годах было установлено, что человеческие клетки имеют предел деления. А при делении клетки укорачиваются концевые участки хромосом – теломеры. (Хромосомы находятся в ядре клетки и содержат генетическую информацию).

В 1987 году было обнаружен фермент, который способствует восстановлению длины теломер. Этот фермент получил название Теломераза.

Как продлить молодость и отодвинуть старение: практические советы нутрициолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Какие же факторы способствуют укорочению длины теломер и соответсвенно способствуют старению организма?

На укорочение теломер влияют:

  • Гипертоническая болезнь.
  • Инсулинорезистентность
  • Хронический стресс
  • Ожирение
  • Хронические инфекции тормозят активность теломеразы
  • Гипергликемия (увеличение сахара в крови) и сахарный диабет

Как увеличить активность теломер и помочь продлить нашу молодость?

Теломеры длиннее у активных людей, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Физическая активность опять же является незыблемой основой здоровья.
Теломеры у женщин, страдающих ожирением короче, чем у стройных. Ожирение является фактором риска преждевременного старения. Задача №1 достичь клинически значимого снижения массы тела – 10% от исходного.

Как продлить молодость и отодвинуть старение: практические советы нутрициолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для поддержания нормальной работы фермена теломеразы необходимо:

  • Получать витамины группы В, в особенности витамины В9, В12, которые вовлечены в механизмы, обеспечивающие стабильность теломер.
  • Для функционирования многих ферментов, вовлеченных в копирование и восстановление ДНК, для сохранения теломер необходим микролемент - Mg. Интересно заметить, что только 25% людей имеют нормальный уровень магния. Ежедневная суточная норма 400 в сут.
  • Витамин D – способствует восстановлению длины теломер. Норма для взрослых с избыточной массой тела 2 000 МЕ (при отсутствии дефицита).
  • Ресвератрол – растительный компонент, который стимулирует активность теломеразы. Ресвератрол активирует теломеразу в нормальных клетках и блокирует деление опухолевых клеток (экспериментальное исследование).

Напомним, что ранее ученые назвали известный фрукт, который помогает бороться с мимическими морщинами.

К слову, эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина рассказала, как избавиться от проявлений варикоза и провести их профилактику.

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