Презерватив будущего: ученые смогли усовершенствовать популярный метод контрацепции

Коллаж РБК-Украина

Новую формулу испытали на группе добровольцев

Ученые из Бостонского университета создали специальное покрытие, которое сможет сделать презервативы более совершенными изделиями. Об этом сообщается в журнале Royal Society Open Science, передает N+1.

Специалисты смогли решить проблему недостатка смазки и возникающего трения при использовании презерватива. Для этого они создали специальное покрытие, которое снижает коэффициент трения при контакте с водой за счет гидрофильных полимеров.

Для эксперимента ученые покрыли новой смесью обычные латексные презервативы. Для проверки скользкости их терли об полиуретановую поверхность, покрытую водой, со скоростью 22 миллиметра в секунду под нормальным давлением 78 килопаскалей.

Также для сравнения ученые терли и обычный латекс, а также латекс, покрытый лубрикантом на водной основе. Выяснилось, что презервативы с новым раствором более скользкие и не теряют это свойство со временем.

Также был проведен эксперимент с добровольцами, которым дали оценить все три варианта продукции. 85% участников отметило, что модифицированные презервативы являются самыми скользкими, а 73% сообщили, что готовы их использовать во время интимной близости.

Авторы исследования заявили, что им удалось создать презерватив нового поколения, который остается скользким без дополнительных средств за счет гидрофильных полимеров с водной средой.

Однако ученые предупредили, что несмотря на свое усовершенствование, и доказательства того, что такой презерватив прослужит дольше, использовать его несколько раз нельзя.

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Видео: РБК-Украина