В мифах Древней Греции описано 12 подвигов Геракла, а на просторах интернета можно встретить 1000 и 1 миф о пoxyдeнuu. Сертифицированный нутрициолог и фитнес тренер Лена на своей странице в Instagram разнесла в пух и прах самые распространённые мифы о дueтax и питании.

Топ-6 мифов о снижении веса, которым не стоит верить:

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1. После пoxyдeнuя вес обязательно вернётся. Если три дня ты сидела на кефире, то 99% да, вес вернётся, потому что ушла вода. А если это был дефицит калорий и тренировки, то этот миф лопается как мыльный пузырь. ⠀

2. При пoxyдeнuu нужно выбирать только обезжиренные продукты, так как в них меньше калорий. Но нужно учитывать тот факт, что обезжиренные продукты лишены нормального вкуса, и производители компенсируют это сахаром.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Нельзя пить во время еды. А я скажу, что можно. Вода практически никак не влияет на усваивание пищи и почти сразу уходит в 12перстную кишку.

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4. Ананас сжигает жир. Ни один фрукт не сжигает жир. Это уловка маркетологов. Жир сжигают тренировки и дефицит калорий.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Нужно взвешиваться каждый день. Даже если у вас введена эта привычка, нужно особое внимание уделять замерам. Мышцы тяжелее жира, поэтому вес - не всегда главный ориентир.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Чтобы пoxyдeть, нужно питаться продуктами с отрицательной калорийностью. Каждый продукт содержит калории, но ни на один продукт желудок не тратит больше энергии, чем в самом продукте. На самом деле, затрачивается не более 35% от калорийности продукта.

Ранее диетолог Ольга Безугла рассказала, нужно ли скрупулезно считать калории, чтобы похудеть.