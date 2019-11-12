Как не поправиться в отпуске: диетолог назвала основные ошибки

Знаете, что самое страшное для худеющих женщин? Это отпуск. Не многие из нас способны пережить его, не набрав 2-3 лишних кг. Потому что в отпуске мы хотим максимально расслабиться, и выбираем самый простой и быстрый способ расслабления – еду и алкогольные напитки. Диетолог Кристина Шереметьева, которая ранее рассказала, как справиться с вечерним аппетитом, дала советы, как не поправиться в этот период, на своей странице в Instagram.

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Эксперт разобрала основные ошибки, которые часто допускают отпускницы и которых следует избегать.

1. Избегайте мысли: сейчас расслаблюсь, а похудею после отпуска.

Когда втягиваешься в "расслабление", потом психологически сложно взять себя в руки и действительно начать худеть. Вы и не заметите, как "похудею потом" (после отпуска, с понедельника, после праздника, с нового года) станет для вас вполне привычным состоянием. Так и до +20кг дойти можно.

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Это наша самая большая ошибка – возводить еду в культ. Мы делаем еду главной целью отпуска, праздничных и дружеских застолий. Нам кажется, что еда должна доставлять нашему организму максимальное удовольствие. Но это не так.

Мы можем получать удовольствие от большого количества положительных эмоций. Поэтому в отпуске будьте активны: старайтесь как можно больше времени проводить в общении с близкими и друзьями, принимайте участие в экскурсионных программах, посещайте бассейн и аквааэробику, прогуливайтесь вечерами пешком, покупайте сувениры и т.п. Когда вы будете испытывать большое количество положительных эмоций, у вас не возникнет желания регулярно расслабляться с помощью еды. Сместите фокус удовольствия с еды на эмоции.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Не переоценивайте физическую активность.

Вам кажется, что в отпуске вы двигаетесь больше, чем дома. Не забывайте, что повышенная активность и новые впечатления пробуждают аппетит. Незаметно для себя вы можете начать есть больше. Привыкнув за отпуск к такому рациону, вы и дома будете есть больше, а активность у вас уже снизится. В итоге вы довольно быстро наберёте несколько лишних кг.

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

4. Не ешьте все подряд.

Когда мы отдыхаем в режиме "всё включено" и питаемся в ресторане со шведским столом, хочется попробовать все. Мы хотим побаловать себя. Дома такого не готовлю, наемся хоть здесь.

Я вас прекрасно понимаю, но вот организм за ваши дегустаторские эксперименты спасибо точно не скажет. Ешьте маленькими порциями и помните про общий суточный калораж. Распределите блюда, которые вы хотите попробовать, на весь отпуск. Сегодня что-то одно пробуете, завтра – что-то другое. Бороться с лишними скоропостижно наеденными килограммами – не самое приятное завершение отпуска.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Фрукты и сок – это безвредная легкая пища.

Некоторые считают, что, если они едят фрукты и пьют соки, то накормят организм витаминами, а лишний вес не наберут. Это заблуждение.

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Фрукты содержат фруктозу (моносахарид), которая по своей сути является быстрым углеводом. Если ваш метаболизм замедлен, вы кушаете как попало, мало двигаетесь (лежите всё время на пляже), все неизрасходованные калории из фруктов легко отложатся в жир. Кроме того, избыток фруктозы в организме ведёт к повышенному образованию триглицеридов (жиров) и к ожирению печени.

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Если соки магазинные, то сахара в них ой как много!!! Это явно неполезный продукт. Если соки свежевыжатые и процеженные, то из них удалена важная составляющая здорового питания – клетчатка. Благодаря клетчатке сахар из фруктов усваивается медленней. Чтобы сохранить свою красоту и здоровье, ешьте не более 300г фруктов в сутки. Пусть в рационе преобладают овощи и зелень. Кстати, в зелени и овощах содержится больше витамин, чем во фруктах.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)

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