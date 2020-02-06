Как похудеть к весне без диет: нутрициолог перечислила топ-5 шагов

Иллюстративное фото (pexels.com)

Подготовку к сезону легкой одежды следует начинать заранее

Совсем скоро весна, когда можно будет снять теплую, объемную одежду и ловить восхищенные взгляды. Наслаждаться своей легкостью и стройностью можно уже к весне, если начать подготовку заранее. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала топ-5 продуктов, которые не стоит сочетать при похудении, на странице в Instagram перечислила 5 шагов, чтобы встретить весну преобразившейся, стройной и красивой.

План действий, чтобы похудеть к весне:

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1. Мотивация и цель.

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Чем конкретнее цель и срок ее достижения, тем легче двигаться к ней. Поддерживать мотивацию поможет искусство маленьких шагов. Хорошо каждый день или неделю ставить себе подцели и отмечать их достижение. Например, еженедельные фото, с помощью которых можно сравнить результаты до и после каждой недели.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Интуитивное питание.

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Важная составляющая снижения веса – это питание. Диеты и запреты не дают длительного эффекта. Для снижения веса и получения долговременного результата я рекомендую интуитивное питание.

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Организм лучше нас разбирается, нужна ему в данный момент пища или нет. Если дать ему волю, он будет потреблять ровно столько пищи, сколько необходимо для нормальной жизнедеятельности — и ни граммом больше! Здесь есть одно простое правило – принимать любую пищу только по голоду и до его утоления.

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3. Физическая активность.

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Тренировки важны для улучшения тонуса мышц, повышения упругости кожи, ускорения метаболизма. Они имеют лишь вспомогательное значение при снижении веса, чтобы похудеть тренироваться НЕ обязательно, но даже пара упражнений поможет обеспечить подтянутые мышцы и отличное настроение в течение всего дня!

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Упражнение, которое занимает минимум времени, — планка. Даже классическая стойка 1 минуту в день принесет результаты: укрепит мышцы торса, рук и ног. Второе упражнение — приседания. Выполняйте их медленно, сохраняя равновесие. Начните с 10 раз и 3 подходов.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Питьевой режим.

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Вода — важная составляющая при снижении веса. Она помогает выводить токсины и шлаки, ускоряет метаболизм, поддерживает водный баланс организма в целом, помогает коже оставаться шелковистой и упругой. Средняя норма воды обычно составляет 1,5-2 литра в день, но важно помнить, что мы все индивидуальны.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Психологические причины лишнего веса.

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Для того, чтобы добиться результата, похудеть и зафиксировать свой идеальный вес не только к весне, а на всю жизнь, необходимо разобраться с психологическими причинами лишнего веса. Именно благодаря этим причинам лишняя еда попадает в организм и откладывается в виде ненавистных килограммов. Ведь зачастую мы не отличаем здоровый физический голод от эмоционального.

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Осознав и проработав психологические причины лишнего веса, научившись понимать и слышать свои истинные потребности, желание есть пищу без голода исчезнет, уступив место новым пищевым привычкам, здоровому и красивому телу.

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И помните, что одно дело быстро похудеть, а совсем другое — снизить вес без вреда для здоровья, да еще так, чтобы лишние килограммы не вернулись!

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