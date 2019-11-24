Как похудеть и стать более счастливой: правила Аниты Луценко

Хотите похудеть и сохранить желанный вес, но не знаете как? Вам помогут эффективные советы от эксперта. Звездный фитнес-тренер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко, которая ранее рассказала, как питаться вечером, чтобы не поправиться, поделилась на странице в Instagram своими правилами.

По словам знаменитости, они помогут вам похудеть и не набирать еще больше, чем уже есть, а еще - стать более счастливой.



Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)⠀

1. Избегать чрезмерного потребления красного мяса, картофеля, обработанной пищи, масла, сладостей и десертов.

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2. Ложиться спать в тот же день, когда и проснулись ( до 12 часов ночи). Спать каждую ночь 7 – 8 часов ( и желательно не больше).



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

3. Смотреть телевизор не более 1 часа в день. Просмотр ТВ и поправления связанны напрямую: больше плохой еды попадает во время просмотра.

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4. Уделять не менее 150 минут в неделю аэробным упражнениям "умеренно высокой" интенсивности. И это самое полезное, что вы вообще можете сделать именно для здоровья.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

5. Заменить напитки с сахаром на воду.

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6. В неделю 2-4 часа иметь чистой ходьбы. Актуально для имеющих авто.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

7. Соблюдать умеренность при потреблении алкоголя. Он сильно добавляет калорийности рациону и повышает аппетит.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

8. Выполнять силовые упражнения не менее двух раз в неделю.

Напомним, что диетолог Надежда Пахирко предоставила инструкцию всем желающим похудеть во сне.

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