Как похудеть навсегда: топ-3 правила стройности

Много ложных представлений о снижении веса мешают нам обрести фигуру мечты. Совершая ошибки, мы навсегда отбиваем у себя веру в то, что похудеть навсегда можно комфортно. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее рассказала, как худеть во время сна, на своей странице в Instagram раскрыла секрет, как похудеть без труда и удержать желанный вес.

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Эксперт отметила, что на самом деле только три вещи влияют на снижение жировой прослойки. Таким образом, вот 3 правила стройности от Надежды:

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1. Соблюдение дефицита калорий - единственное условие для сжигания жировых запасов. Если вы уверены в том, что съели меньше калорий, чем израсходовали, вы будете худеть 100%.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

2. Съедать нужное количество белков, жиров и углеводов. Это важное условие для безопасного и комфортного снижения веса.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

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При соблюдении баланса 30/30/40 вы будете сыты, тяга к сладкому и вредному будет снижаться с каждым днем. А бодрость, легкость, хорошее настроение станут вашими попутчиками при снижении веса.

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3. Тренировки и физическая активность помогут вам увеличить расход калорий и держать мышцы в тонусе. В итоге это мы получим красивое подтянутое тело. Поэтому поменьше сидим на диване. Движение - это жизнь.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Соблюдая эти три простых правила, вы сможете снизить вес и поддерживать стройную и подтянутую фигуру.

Напомним, диетолог Алла Манайкина детально рассказала, стоит ли тренироваться натощак и как лучше организовать питания во время занятий спортом.