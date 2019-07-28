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Как похудеть навсегда: секреты стройности от диетолога


Катерина Кабашная поделилась необычными советами

Диетолог Катерина Кабашная поделилась в Instagram своими несколько необычными советами для тех, кто хочет не просто похудеть, а и остаться в новом теле и размере на всю жизнь. По ее мнению, для того, чтобы похудеть навсегда, нужно... прекратить худеть!

Да-да, именно так. Далее эксперт подробно пояснила свою точку зрения, а также раскрыла другие секреты стройности.

Как похудеть навсегда:

1. Перестаньте "худеть".

Нет, это не шутка и не "так ваш организм будет слышать слово ХУДО", я о другом. Концентрация чисто на результате (сегодня "отвес" - настроение на высоте; вес стоит или "плюс" - жизнь фигня, я тоже Чебурашка) ВЫЖИМАЕТ ЛЮБОГО! Грубо говоря, вместо того, чтобы тратить силы на работу над собой, вы сливаете их на пустые эмоции...⠀

Помните: похудение, особенно женское - это всегда "качели" (фаза цикла, мышцы отекли, соленого поели, в туалет не сходили), но если вы себя не обманываете, в итоге, рано или поздно, цель будет достигнута! ЗАПОМНИТЕ ЭТО и...монотонно каждый день просто делайте свою "работу".⠀


Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Не ждите быстрых результатов!

Организм не может отдать больше 120-150 грамм жира в день (то есть, максимум - 4,5 кг в месяц + кг 3 воды), поэтому ПРИ БОЛЬШОМ ВЕСЕ максимум первых месяцев - 7-8 кг, при маленьком - 3-5 кг!

Конечно, все хотят побольше и побыстрее...но, здесь опять вопрос, вы хотите "красивую цифру на весах" или все же привлекательную фигуру?⠀

3. Не жестите!

Потому что, во-первых, смотрите пункт 2, а, во-вторых, сила действия = силе противодействия. Простыми словами, чем резче и сильнее себя ограничите, тем мощнее будет срыв или физический, или, к сожалению, психологический. Войдите в процесс мягко, меняя привычку за привычкой, день за днем!⠀


Иллюстративное фото (pexels.com)

Да, я тоже воспринимала похудение как "напряглась, потерпела, похудела", и "дохуделась" до трещащего на заднице 56 размера. Вы можете мне не верить. А можете начать менять все УЖЕ В ЭТОТ МОМЕНТ, не ожидая знака, прихода мотивации или прочей несуществующей ерунды.

Напомним, эксперт по снижению веса Катя Медушкина указала на особенности употребления спиртного во время похудения.

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