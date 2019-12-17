Как похудеть за две недели к Новому году: 5 простых рекомендаций от диетолога

Похудеть перед Новым годом и встретить его во всей красе – мечта многих женщин. Но что делать, если за декабрьской суетой времени на воплощение этого плана осталось в обрез? Оказывается, даже за 2 недели можно в комфортном режиме скинуть пару-тройку килограммов, а также обрести легкость в теле и свежесть. Достаточно следовать простым рекомендациям от диетолога и специалиста по питанию Валентины Ивушкиной.

Похудеть к Новому году легко! (фото: unsplash.com)

1. Отдайте приоритет теплой кипяченой воде вместо сырой холодной. По меньшей мере, пейте ее утром до завтрака и вечером перед ужином и через 1–2 часа после него. Вода должна быть свежевскипяченой! Но это не значит, что нужно пить кипяток. Воду нужно остудить до температуры чая, чтобы пить ее было комфортно. Сделать это очень легко: налейте стакан такой воды в широкую тарелку, и через 2–3 минуты она уже будет нужной температуры. Или можно разбавить горячую воду ранее остуженной кипяченой водой, которая хранилась не более суток. Я всегда держу такую в кувшине. Теплая кипяченая вода очень хорошо убирает лишнюю слизь из организма, активизирует обмен веществ, усиливает пищеварительный огонь – именно он сжигает лишние килограммы.

Крем-суп – лучшее блюдо для желающих похудеть (фото: unsplash.com)

2. Сократите количество сырых фруктов, овощей, листовых салатов. По меньшей мере, в течение этих 2 недель до Нового года ешьте фрукты только за 30–40 минут до обеда или через 2–3 часа после него. Пусть основные приемы пищи состоят из продуктов, прошедших тепловую обработку. Таким образом, вы сможете провернуть важный трюк для нормализации веса! Пища уже приготовилась на плите – значит, желудку останется только немного ее допереваривать. Так вы снимаете нагрузку со всех органов ЖКТ. В результате пищеварение ускоряется, стул становится регулярным, тело становится легче. У многих после обычного овощного крем-супа сразу же включается кишечник. Каждый день ходить в туалет очень важно, если перед вами стоит задача похудеть.

3. Основу рациона должны составить:

легкие зерновые: гречка, рис басмати, киноа, перловка;

нежирное мясо: курица, индейка, баранина, телятина;

тушеные/запеченные овощи;

белая нежирная рыба: треска, хек, минтай, морской окунь;

бобовые только 2–3 раза в неделю и пусть это будет чечевица и нут;

из молочных продуктов можно оставить только йогурт с 11 до 18:30 и отдельно от основной пищи;

немного свежих овощей как дополнение к основной пище;

сократить количество кофе, консервированных продуктов, исключить дрожжевую выпечку.

4. Сладкое можно позволить себе один раз в день. Только учтите пару нюансов: это должны быть не шоколадные батончики, зефир, пряники и другие продукты долгого срока хранения. Лучше всего приготовить десерт самостоятельно либо найти что-то в магазине полезного питания. И учтите: есть их лучше всего в обед или вечером.

Встречаем Новый год в отличной форме (фото: unsplash.com)

5. Уберите из рациона или сократите количество орехов, семян, сухарики и хлопьев. Эта пища трудно переваривается и тормозит обмен веществ. Для похудения нужна теплая, легкая, согревающая, слегка маслянистая еда. К примеру, рагу, каши, супы. Она быстро насыщает, обогащает всем необходимым и одновременно очищает от слизи и токсинов.

Примерное меню может выглядеть так. 1-й день: гречка с тушеной морковью утром, куриная лапша в обед, рыба с запеченными овощами на ужин. 2-й день: каша из ячменных хлопьев или ячневая с ягодами и топленым маслом на утро, котлета из телятины с рисом на обед, крем-суп из шпината, цветной капусты и кабачка на ужин (ужин не позднее 20 часов, не позднее, чем за 3 часа до сна).

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