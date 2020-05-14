Почему мы поправляемся: топ-4 важные причины от диетолога

Набор лишнего веса может зависеть от многих факторов и, как правило, это комплексная проблема. Если изучить основные из них, то можно определить распространенные ошибки, которые делают худеющие. Диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, как правильно готовить овощи, в Instagram перечислила топ-4 основные причины набора веса и подсказала решение.

Эксперт отметила, что худещие могут недооценивать вред некоторых продуктов, не уделять должного внимания спорту, исключить жиры и необъективно оценивать количество потребляемой пищи.

Почему мы поправляемся. Причины: ⠀

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1.Преуменьшаем вред съеденного и выпитого нами. Ошибочно считать, что бутылка сладкой газировки или маленький пакетик чипсов никак не повлияют на наш вес.⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Не уделяем должного внимания физическим нагрузкам, а ведь именно они повышают скорость обмена веществ в организме. Не нужно сразу бежать марафон, достаточно найти именно тот вид "движения", который понравится и будет вдохновлять. И сделать это частью своей повседневной жизни.⠀

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3. Ограничиваем себя в жирах, а их нужно есть. В противном случае тело начнет переводить сначала углеводы, а затем и белок в запасы жира.⠀



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Неадекватно оцениваем объем съеденного. Поэтому рекомендую завести дневник для записи всего съеденного за день для контроля не только количества, но и качества потребляемой пищи. ⠀

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Дневник помогает следить за каждым приемом пищи и контролировать процесс снижения веса. Если перед глазами у вас есть наглядный пример того, что и в каком количестве вы едите, со временем у вас получится выработать систему питания, которая подходит именно вам, и которая помогает, в зависимости от целей,⠀держать вес в норме либо похудеть.

Ранее диетолог Ольга Безугла озвучила пять основных принципов здорового питания.