Почему я не худею: диетолог раскрыла 10 частых ошибок

Возможно, именно они мешают вам добиться цели
Хотите похудеть, но диеты не дают никакого результата? Возможно, вы допускаете одну из ошибок, которые мешают вам добиться цели. Нутрициолог-диетолог Светлана Никитчук, которая ранее назвала минусы кетогенной диеты, перечислила на своей странице Instagram топ-10 частых причин того, что вес стоит на месте.
Сначала я перестану есть сладкое, потом сяду на жесткую диету, хотя лучше просто не буду есть ничего, кроме гречки...
Бессистемность - зло в борьбе с лишними килограммами. Здоровое питание (где есть и углеводы, и белки и жиры) и тренировки - единственный верный способ худеть и оставаться здоровыми.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Я объявляю голодовку!
Урежу порции и калории и вес растает - главный миф современного общества. Это не только не принесёт желаемых результатов, но и навредит здоровью.
Скудное разнообразие продуктов приведёт к проблемам с витаминами и микроэлементами. Худеть можно не только на гречке, дорогие.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Хочу похудеть за месяц и сразу на 10кг
Лишние килограммы пришли к вам не за один день, а уходить будут ещё дольше! Не нужно ставить завышенных целей и срываться, не достигнув никакого результата.
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Вес стоит! Ничего не помогает!
Дело не только в цифре на весах, помните об этом, начиная худеть. Мы не зря замеряем объёмы с моими подопечными, порой потеря веса минимальна, а результат налицо!
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Худеть значит сидеть на диете, спорт не для меня
Скорость похудения и его качество напрямую зависит от физических нагрузок! Не пытайтесь убедить себя и меня в обратном, я подберу тренировки каждому по силам и по здоровью, даже достаточно 10000 шагов в день.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Обратная сторона медали - тренировки каждый день, чтобы скорее похудеть
Не нужно загонять себя и испытывать свой организм на прочность. Тренируемся 3-4 раза в неделю.
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Один разочек можно
Не пытайтесь скинуть завтра то, что наели вчера. Такая схема не работает, к сожалению.
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А вот она уже похудела на 2 кг, а я только на 1
Не нужно сравнивать никого, в том числе себя. Ваш организм индивидуален, обмен веществ уникален и не соответствует вашей подружке, поэтому в борьбе с лишним весом есть только вы и ваши результаты!
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Нездоровый сон
Нормальный сон - залог успешного похудения и хорошего самочувствия.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, фитнес-тренер Анита Луценко развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении.