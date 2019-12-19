Почему я не худею: диетолог раскрыла 10 частых ошибок

Хотите похудеть, но диеты не дают никакого результата? Возможно, вы допускаете одну из ошибок, которые мешают вам добиться цели. Нутрициолог-диетолог Светлана Никитчук, которая ранее назвала минусы кетогенной диеты, перечислила на своей странице Instagram топ-10 частых причин того, что вес стоит на месте.

Сначала я перестану есть сладкое, потом сяду на жесткую диету, хотя лучше просто не буду есть ничего, кроме гречки...

Бессистемность - зло в борьбе с лишними килограммами. Здоровое питание (где есть и углеводы, и белки и жиры) и тренировки - единственный верный способ худеть и оставаться здоровыми.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Я объявляю голодовку!

Урежу порции и калории и вес растает - главный миф современного общества. Это не только не принесёт желаемых результатов, но и навредит здоровью.

Скудное разнообразие продуктов приведёт к проблемам с витаминами и микроэлементами. Худеть можно не только на гречке, дорогие.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Хочу похудеть за месяц и сразу на 10кг

Лишние килограммы пришли к вам не за один день, а уходить будут ещё дольше! Не нужно ставить завышенных целей и срываться, не достигнув никакого результата.

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Вес стоит! Ничего не помогает!

Дело не только в цифре на весах, помните об этом, начиная худеть. Мы не зря замеряем объёмы с моими подопечными, порой потеря веса минимальна, а результат налицо!

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Худеть значит сидеть на диете, спорт не для меня

Скорость похудения и его качество напрямую зависит от физических нагрузок! Не пытайтесь убедить себя и меня в обратном, я подберу тренировки каждому по силам и по здоровью, даже достаточно 10000 шагов в день.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Обратная сторона медали - тренировки каждый день, чтобы скорее похудеть

Не нужно загонять себя и испытывать свой организм на прочность. Тренируемся 3-4 раза в неделю.

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Один разочек можно

Не пытайтесь скинуть завтра то, что наели вчера. Такая схема не работает, к сожалению.

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А вот она уже похудела на 2 кг, а я только на 1

Не нужно сравнивать никого, в том числе себя. Ваш организм индивидуален, обмен веществ уникален и не соответствует вашей подружке, поэтому в борьбе с лишним весом есть только вы и ваши результаты!

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Нездоровый сон

Нормальный сон - залог успешного похудения и хорошего самочувствия.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, фитнес-тренер Анита Луценко развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении.