ru
ua

Почему ты не худеешь: диетолог назвала 10 возможных причин

Новости » Красота   

Эксперт рассказала, что может мешать похудеть и как это исправить

Когда вы начинаете худеть, тело начинает сопротивляться, в самом начале пути можно потерять большое количество веса без особых усилий, но в какой-то момент вес может перестать уходить совсем или сильно замедлиться. Диетолог Ольга Усенко, которая поделилась азами правильного питания для новичков, рассказала на странице в Instagram, что может быть причиной этого и что же делать в такой ситуации.

Топ-10 причин, почему ты не худеешь:

1. АНАЛИЗИРУЕМ ТОЛЬКО ВЕС НА ВЕСАХ

Вес это не основной показатель и он может не меняться из-за разных нюансов, но при этом тело будет терять жир. Например: прирост мышц - это тоже вес, который заменяется; гормональные колебания и от этого задержка воды в организме; изменения количества еды в рационе. Для объективного понимания - нужно измерять себя и делать фото в зеркале.

2. НЕТ КОНТРОЛЯ РАЦИОНА

Поедание еды «на глаз» может не работать в случае, когда нужно похудеть.
Самое верное решение вести пищевой дневник или следовать ПРОПИСАННОЙ ПРОГРАММЕ.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

3. ПЕРЕКОС БЖУ и в большей степени БЕЛКА

Если вы недоедаете белка, то есть вероятность того, что вы переедаете жира и углеводов. В рационе должно быть 25-30% белка. Это может повысить метаболизм и может значительно уменьшить тягу и желание перекусить. Это частично обусловлено влиянием белка на гормоны, регулирующие аппетит, такие как грелин, например.

4. ЕДИТЕ БОЛЬШЕ КАЛОРИЙ, чем нужно

Очень легко переесть даже правильной едой, хотя многие это так не думают.

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀


5. КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ

Старайтесь есть больше продуктов цельных и старайтесь есть больше продуктов однокомпонентных.

6. СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Силовые тренировки предотвращают потерю мышечной массы, часто связанной с потерей веса, и помогает поддерживать длительную потерю жира.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

7. КАРДИО

Делайте кардио регулярно. Это помогает сжигать жир и терять вес на постоянной основе.

8. ПЛОХОЙ СОН

Хороший сон является одним из наиболее важных факторов для физического и психического здоровья, а также это важный фактор для потери веса.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

9. ЧАСТЫЕ ПРИЁМЫ ПИЩИ

У вас должно быть 3-4 приема пищи, дробное питание с 5-6 приемами пищи может дать переизбыток калорий.

10. ПЬЁШЬ МНОГО АЛКОГОЛЯ И НЕ ПЬЁШЬ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Тут всё логично, но иногда мы забываем про то, что алкоголь это тоже калории. И забываем про то, что алкоголь провоцирует поедание большего количества еды.

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Ранее диетолог Ева Шишова поделилась рабочей схемой борьбы с целлюлитом, которая поможет избавиться от апельсиновой корки навсегда.

Вокальные бои на шоу Голос країни-10: перформанс тренеров и неожиданные дуэты Я пока думаю: Лесе Никитюк напророчили ребенка
Читать все новости