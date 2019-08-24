Плюс на весах при похудении: топ-7 возможных причин

Если вы худеете, то увиденный на весах плюс может сильно расстроить и вызвать недоумение - как так, ведь я же все делаю правильно? Диетолог Катерина Кабашная рассказала на своей странице в Instagram о возможных причинах прибавки в весе и поспешила успокоить - чаще всего, это временно и не очень страшно.

"Плюс и ноль на весах - это не страшно. Но именно это состояние - самый страшный страх всех стройнеющих. Он выбивает, расстраивает, рушит веру в себя", - отметила эксперт и добавила, что именно поэтому решила поделиться полезной информацией.

⠀

Возможные причины:

⠀

1. День цикла

Овуляция (3 дня вес может быть больше на 1-1.5 кг, потом уходит и "друзей" прихватывает) и ПМС/КД (здесь качели могут быть до 7-10 дней).

⠀

2. Продукты-отекаторы

Соленья и сладости - это классика. Но у каждого может быть свой такой продукт: творог, чеснок, гречка (!) или овсянка. Наблюдайте за собой! Лично я сразу чувствую голод и как наливаются ноги. Для меня это первый признак, что лучше не надо.



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Бицуха растет

Не обязательно качаться. Достаточно переходить с непривычки или "перестоять на огороде" и...уставшые мышцы "натянут водички".



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Полный кишечник

К слову, на умных весах это отображается как повышеный % жира. Не пугайтесь.

⠀

5. Резко ушла вода

Начали стройнеть, отвесы по -500 грамм, а потом шмяк: + 1 кг назад! Шок? - Нет! Вода - не жир, поэтому сделайте выводы по эффективности к концу месяца.

⠀

6. Стресс и недосып

Грелин и кортизол - кавайные гормоны. Недоспавший человек будет держать вес до последнего, так же как хорошо психанувший сразу почувствует, как отекает

Выход? - Спать и проще реагировать на проблемы! Здоровье дороже.⠀



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Лекарства

Некоторые лекарства, опять-таки, способствуют задержке воды и повышению аппетита. Но, помните, - это НЕ ЖИР! Пролечитесь и вес начнет сходить.⠀⠀

⠀

Напомним, диетолог Наталья Кошкина раскрыла топ-5 способов уменьшить потребление калорий без особых усилий.

Ранее эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, как избежать чувства голода в процессе похудения.