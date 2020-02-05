Как питаться во время простуды, чтобы выздороветь быстрее: меню от врача-диетолога

Иллюстративное фото: unsplash.com/@freestocks

Эксперт «Сніданку з 1+1» рекомендует, как питаться и какие напитки лучше употреблять во время заболевания гриппом и простудой

По данным Центра общественного здоровья, только за последнюю неделю в Украине около 200 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ. «Сніданок з 1+1» в течение всего эпидемического периода следил за ходом эпидемии в стране и давал советы украинцам, как сохранить свое здоровье. И на этот раз вместе с постоянным экспертом «Сніданку з 1+1» - врачом-диетологом Наталией Самойленко, в эфире утреннего шоу разбирались, как правильно питаться и какие напитки лучше употреблять во время болезни, чтобы поддержать свою иммунную систему.

Как знают многие украинцы, во время болезни помогают куриный бульон, лук, чеснок и малиновый чай. Вместе с ведущей Нелей Шовкопляс врач-диетолог Наталья Самойленко рассказала об их полезных свойствах и почему их потребление способствует выздоровлению.

Как питаться во время простуды, чтобы поскорее выздороветь

Бульон

По словам Натальи Самойленко, бульон действительно полезно употреблять во время болезни. Ведь в нем содержатся многие аминокислоты, которые играют важную роль в построении иммунных клеток. К тому же, он легко усваивается, дает силы и энергию, необходимую организму для борьбы с болезнью.

Лук и чеснок

Как оказалось, лечебные свойства лука и чеснока - это вовсе не миф.

«Лук и чеснок - это супер продукты. В них много фитонцидов - биологически активных веществ, которые обладают противовирусным эффектом. В борьбе с гриппом они действительно эффективны. Их можно как есть, так и просто резать кусочками и ставить в комнате. Также в этот же список следует добавить корень имбиря», - комментирует врач.

Малиновый чай

Как объясняет Самойленко, малиновый чай тоже помогает организму выздороветь. Особенно, если заваривать чай с замороженной в холодильнике ягоды, без сахара.

«Теплые напитки очень быстро усваиваются. А малина, кроме того, содержит много витамина С и салициловой кислоты - это как естественный аспирин. Малиновый чай обладает противовоспалительным и жаропонижающим эффектом, это витамины, усиливающие иммунную систему», - советует Наталья.

Кроме малинового чая можно также пить отвар шиповника, травяные чаи с липой и мятой. По совету эксперта, во время болезни нужно принимать много теплых напитков - почти втрое больше обычного.

Как выбрать рацион питания во время болезни

Врач-диетолог для всех украинцев подобрала особое меню. По ее словам, во время болезни следует употреблять только легкую к усвоению пищу, насыщенную витаминами и клетчаткой. Такая пища стимулирует усвоение «хороших бактерий» - пребиотиков.

Завтрак . Утром лучше съесть углеводы с большим количеством клетчатки. Например, это может быть гречка и вареная свекла.

. Утром лучше съесть углеводы с большим количеством клетчатки. Например, это может быть гречка и вареная свекла. Обед. Для следующего приема пищи можно приготовить суп или борщ, а также добавить белок.

Для следующего приема пищи можно приготовить суп или борщ, а также добавить белок. Ужин должен быть легким. Это могут быть овощи в термообработке и вареные яйца.

«А между всеми приемами пищи мы пьем много теплых напитков - травяные чаи, малину или отвар шиповника. А детям можно давать компот или узвар. Это тоже ускорит выздоровление», - уточняет диетолог.

В то же время следует воздержаться от употребления тяжелой и жареной пищи (колбаса, консервы, сосиски, котлеты и мясо).

Кроме того, Наталья Самойленко обратила внимание, что даже при правильном рационе питания не надо заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу при первых симптомах. Ведь грипп имеет ряд тяжелых осложнений, которые могут привести к непредсказуемым последствиям.