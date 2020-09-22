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Питание и спорт: популярные мифы, которые мешают похудеть

Вторник 22 сентября 2020 12:33
Питание и спорт: популярные мифы, которые мешают похудеть
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт разобрала несколько частых заблуждений, которые могут и навредить

Вокруг спорта и похудения существует немало мифов и некоторые из них очень вредят нашему здоровью. Нутрициолог Надежда Пахирко на своей странице в Instagram решила разобрать несколько самых распространенных и раскрыть, как все обстоит на самом деле.

МИФ1. Боль во время тренировки - это хорошо. Мышцы работают, значит они есть.

ПРАВДА. Любая боль во время тренировки - это плохо. Мы тренируемся, чтобы чувствовать себя лучше. А не наоборот. Любые болезненные ощущения, возникающие во время тренировки (за исключением небольшого жжения в мышцах) знак, что нужно срочно остановиться. Вы либо неправильно делаете упражнение, либо оно вам не подходит. Никогда не занимайтесь через боль. Это очень опасно!

МИФ 2. После тренировки нельзя есть углеводы. Иначе все, что сожгли, сразу вернется.

ПРАВДА. Наоборот, после тренировки углеводы есть обязательно. Желательно простые, а не сложные. Организму нужно срочно восполнить запас энергии, которая была потрачена во время тренировки. Все калории из углеводов пойдут в работу. В противном случае организм разрушает ваши мышцы и дает вам энергию из них.

МИФ 3. Чем выше пульс во время кардиотренировки, тем лучше! Значит, жир горит еще быстрее.

ПРАВДА. Есть такое понятие частота сердечных сокращений (ЧСС). 60-80% от максимума ЧСС - это ваш пульс, при котором происходит расход именно жировой ткани. Если ваше сердце работает на пределе - выше 80%, то вы рискуете получить нарушение сердечно-сосудистой системы, обморок и даже летальный исход.

Питание и спорт: популярные мифы, которые мешают похудеть
Иллюстративное фото (pexels.com)

Мой подход к спорту прост - для похудения он не обязателен. Зато обязательно много и разнообразно двигаться, делать утреннюю зарядку и прорабатывать проблемные места с помощью специально подобранных упражнений, которые вам подходят.

Напомним, диетолог Ева Шишова поделилась советами, как убрать дряблость кожи при похудении.

К слову, ранее диетолог Тиана Фиалкова перечислила продукты и добавки, которые стоит включить в осеннее меню.

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