Как перейти на здоровый образ жизни: диетолог перечислила основные шаги

Сегодня как никогда остро стоит вопрос сохранения здоровья, психологического и физического. Всех волнует, как начать вести здоровый образ жизни, найти в себе силу воли, изменить пагубным привычкам, заняться спортом и перейти на рациональное питание, но мало у кого это получается реализовать на практике. Часто находится множество оправданий и новая жизнь снова откладывается на следующий понедельник. Терапевт-диетолог Татьяна Лакуста, которая ранее рассказала о последствиях экспериментов в питании, перечислила на своей странице в Instagram основные шаги, которые помогут вам все же начать более здоровую жизнь.

С чего начинать жить здорово:

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Завтракать не кофе и чем-то к нему, а полноценной тарелкой еды

Иллюстративное фото (pexels.com)

Если не хочется завтракать - сделайте более ранними ужины, утренняя анорексия - она из-за обильных вечерних заеданий тягот рабочего дня

Пить воду, следить за цветом мочи - это просто, правда? Прозрачно-желтый - значит вы в позитивном водном балансе. Не душите себя 8 стаканами, ведь вода есть и в еде.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Калории жуем, а не пьем. Это означает, что стоит отдать предпочтение не смузи, коктейлям, пюре, а кусковой еде. Чем более перетертое - тем выше гликемический индекс, тем хуже не только для снижения веса, а хуже для здоровья всего организма.

Если вы в минусе - не ешьте сладости. Плохо на душе, тяжелый день, вы не выспались, вас вымучил ребенок - не находите отдушину в конфете. Это обман - конфета не решит вашу боль, но сделает вас больным.

Для здоровья и хорошего самочувствия: диетолог рассказала о продуктах с максимальной пользой

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Спите, друзья! Про этот пункт все знают и не делают, отдавая ресурс восстановления, молодости сериалу, немытой посуде, сверхурочной работе на дом… 23 часа - наш порог.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Не будьте жертвой пищевой рекламы: пишите списки продуктов, читайте упаковки, прежде чем купить модные семена, муку, заменитель чего-то - всегда давайте себе ответ, какая от этого для вас польза. Не знаете ответ - не покупайте.

Все мысли, связанные с читтингом (раскрутка метаболизма, жиросжигатели, уменьшители аппетита) рано или поздно закончатся новым кругом набора веса/снижения веса. НЕ надо так, вы природу бесследно не обманете.

Не бойтесь есть углеводы и жиры. Мы давно ушли из нездоровой моды про курогрудку и лист салата, что ассоциировалось со здоровым, но скучным и невкусным питанием. Есть стоит разнообразно! И да, все можно мешать в одном приеме пищи. Это колдовство с фруктами до или после - оно вам не надо.

Иллюстративное фото (pexels.com)

И двигайтесь! Найдите то, что вам нравится - ходите на пробные тренировки, пока не поймете, что словили кайф от этой нагрузки!

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог рассказала, как уменьшит тягу к сладостям и сократить потребление сахара.