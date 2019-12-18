Не переусердствуй: диетолог рассказала, чем грозит быстрое похудение

Девушки нередко хотят похудеть максимально быстро - к примеру, перед каким-то важным мероприятием. Возможно ли это? Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее рассказала, как худеть во время сна, на своей странице в Instagram ответила на этот вопрос и предостерела от излишнего усердия при снижении веса.

По словам эксперта, это возможно, но не удивляйтесь, что внешний вид будет ужасен - обвисшая кожа, тощие ноги и руки и никуда не девшийся живот.

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У печени есть свои ресурсы и сжечь больше 100 гр. жира в сутки для нее крайне сложно.

Помните, что 1 грамм жира дает нам 9 ккал, а 100 гр. жира - это 900 ккал. Для того, чтобы похудеть ЖИРОМ на 100 гр., нужно сжечь лишние 900 ккал. Часть этих калорий может быть недоедена, а часть сожжена за счет физнагрузки.

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Допустим, что ваш безопасный дефицит калорий составил 500 ккал. 500/9=55,5 гр жира в день организм берет из ваших запасов. Итого за 7 дней 55,5*7=400 гр жира. И все!

Добавляем тренировки и движение! Если вы еще 500 ккал уберете тренировками, то еще сожжем 400 гр жира. В итоге при дефиците в 500 ккал и ежедневной неплохой физнагрузке, мы сожжем не более 800 гр за неделю чистого жира.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Если вы съедаете норму белка, то запасы извлекутся из жира, если нет — за счёт мышц. Хотите худеть быстро и ставите большой дефицит калорий и не следите за белком, то попрощайтесь с мышцами и с обменом веществ своим тоже прощайтесь.

Худеть мышцами глупо, т.к. жир остается на месте, а аппетитные формы вашего тела превращаются в обвисшие тряпки. И потом не говорите, что вы набираете от запаха конфет, а вес стоит на месте, чтобы вы не делали.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Помним про главные моменты жиросжигания:

1. Здоровая нехватка калорий с пищей - не больше 20%.

2. Правильное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе - 30/30/40.

3. Движение и высокая физическая активность.

Норма воды и соблюдение режима дня тоже играют важную роль.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, фитнес-тренер Анита Луценко развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении.