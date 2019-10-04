Как облегчить боль в мышцах после тренировки: советы фитнес-тренера

Вам помогут эти простые, но эффективные лайфхаки
Основная проблема тренировок для начинающих - это непременное присутствие мышечной боли после первых занятий. Большинство людей просто терпят это, но есть несколько способов, уменьшающие болевые ощущения такого вида. Врач и фитнес-тренер Екатерина, которая ранее раскрыла топ-8 хитростей для стройной фигуры, рассказала в своем блоге в Instagram kate_pro_fit, как можно облегчить боль.
Вот несколько простых, но весьма эффективных лайфхаков от крепатуры.
1. Занятия должны начинаться с разминки и заканчиваться растяжкой. За счет этого происходит меньшая травматизация мышц во время основной тренировки.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀
2. Кардионагрузки умеренной интенсивности смогут улучшить кровообращение в болезненных мышцах, что приведет к их более быстрому заживлению, а значит и уменьшению боли.
3. Теплая ванна с морской солью - не каждый может себе это позволить, но эффект действительно очень хороший.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
4. Контрастный душ - можно применять после каждой тренировки.
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5. Массаж и самомассаж.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀
6. В тяжелых случаях использование обезболивающих препаратов и НПВС с выраженным анальгетическим эффектом (анальгин, ибупрофен). Не советую этот метод, т.к. мышцы способны восстановиться и без лекарственных средств, а лишние побочные действия от этих препаратов нам не нужны.
Напомним, диетолог Наталья Кошкина поделилась советами, как эффективно худеть в повседневной жизни.