Никакой химии и добавок: топ-5 советов для красивого тела от Иракли Макацария

Иракли Макацария, который ранее показал, как расслабляется на выходных, в преддверии старта самого весомого проекта страны Зважені та щасливі поделился действенными методами удержания себя в буквально идеальной форме! Отметим, что новый сезон стартует уже 29 августа в 19:00 на телеканале СТБ! Ведущей выступает Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В этом году за новую и здоровую жизнь будут бороться 18 участников – 8 мужчин и 8 женщин. Среди них: оперная певица Алена Гребенюк, победитель первого сезона, который набрал вес в зоне АТО, Николай Ворошнов и бывшая модель XL, участница "Дом-2" Рима Пенджиева.

Редакция LITE спросила у нового тренера проекта Иракли Макацария, чьим кубикам пресса завидует даже муж Аниты Луценко, как же добиться такого внешнего вида:

Нужно начать с того, чтобы пойти в зал, прийти на тренировку. Урегулировать свой рацион. Наладить сон. Спать в нормальное время в нормальном количестве. Отказаться от вредных привычек: алкоголь, сигареты и т.д. И меньше стресса.

Иракли Макацария, Анита Луценко и Марина Боржемская (фото: пресс-служба СТБ)

Такую форму действительно можно добиться без химии?

"Какая химия! Не нужно ее использовать. Я считаю, что здоровье не стоит того риска, чтобы принимать химические добавки. Хорошая форма у человека тогда, когда он правильно питается, спит и занимается. И не нужны никакие добавки, чтобы быть в форме и чувствовать себя хорошо", — подчеркивает в комментарии LITE Макацария.

Сколько времени нужно проводить в зале?

"Дело не в количестве проведенного времени в зале, а в качестве. Можно и за 30-40 минут сделать крутую тренировку, устать и загрузить именно те мышцы, над которыми нужно работать. А можно три часа провести в зале и не получить адекватную нагрузку, и результат, которого хотелось бы. Если человек не профессионально занимается спортом, то физические занятия даже три раза в неделю дадут хороший результат. Не обязательно только в зале заниматься, нужно выбирать то, что ближе тебе: йога, танцы, плаванье, растяжка".

Иракли Макацария: "Нужно выбирать то, что ближе тебе: йога, танцы, плаванье, растяжка" (фото: пресс-служба СТБ)

Иракли Макацария о принципах питания

"Натощак пол-литра воды комнатной температуры, можно с лимоном и медом. Обязательно завтракать, и в течении дня пить достаточное количество воды. Это важно для правильного функционирования мозга, организма и пищеварительной системы".

О слабостях в питании, фаст-фуде

"Раз в неделю, в воскресенье, позволяю себе есть все, что захочу: пицца, хачапури, пирожки, гамбургеры и т.д. Даже могу "кока-колу" выпить. Несмотря на то, что я вообще не пью газированные напитки. На данный момент я реже это делаю – не раз в неделю, а раз в две. Поскольку сейчас лето и я занимаюсь на Зважених та щасливих с моими подопечными. Так что мне нужно быть полным энергии и в хорошем настроении", — подытожил Иракли.

Напомним, не так давно Иракли Макацария порассуждал о талантах будущей жены. Завидный холостяк отметил, что было бы неплохо, чтобы его избранница умела петь.