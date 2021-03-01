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Нежная Лилия Ребрик очаровала весенними фото: не спрашивайте меня о болезни

Автор: Дмитрий Войналович

Лилия Ребрик, которая болеет коронавирусом, умеет удивлять и завораживать своей нежностью и красотой.

На этот раз ведущая канала "Украина" в своем Instagram-аккаунте поделилась несколькими атмосферными весенними фотографиями.

На снимках Лилия с ярким макияжем и в легком платье позирует на фоне цветов. Улыбка не сходит с ее уст.

"Весна... Друзья! Не спрашивайте меня о симптомах болезни и про курс лечения, назначенный мне моим врачом. Я убеждена, что все очень индивидуально, поэтому любой совет в борьбе с этой мало изученной болезнью может навредить!" - написала ведущая.

"Каюсь, но я также не буду вести "дневник своей болезни", хотя это и популярно сейчас, потому что, если честно, пока что чувствую себя все же не очень и эта ситуация отнюдь не добавляет мне оптимизма! Но тем не менее духом я, конечно, не падаю! К тому же - пусть и пока только на календаре, но все же сегодня уже первый день весны. Что может быть лучше осознания этого?!" - добавила Ребрик и поинтересовалась у подписчиков, какие планы у них на эту весну.

Лилия Ребрик поделилась весенними фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик раскрыла трогательные подробности романа с мужчиной.

Также недавно знаменитая ведущая заворожила сеть необычным селфи с любимым мужчиной.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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