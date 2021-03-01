Нежная Лилия Ребрик очаровала весенними фото: не спрашивайте меня о болезни

На снимках Лилия с ярким макияжем и в легком платье позирует на фоне цветов. Улыбка не сходит с ее уст.

"Весна... Друзья! Не спрашивайте меня о симптомах болезни и про курс лечения, назначенный мне моим врачом. Я убеждена, что все очень индивидуально, поэтому любой совет в борьбе с этой мало изученной болезнью может навредить!" - написала ведущая.

"Каюсь, но я также не буду вести "дневник своей болезни", хотя это и популярно сейчас, потому что, если честно, пока что чувствую себя все же не очень и эта ситуация отнюдь не добавляет мне оптимизма! Но тем не менее духом я, конечно, не падаю! К тому же - пусть и пока только на календаре, но все же сегодня уже первый день весны. Что может быть лучше осознания этого?!" - добавила Ребрик и поинтересовалась у подписчиков, какие планы у них на эту весну.

Лилия Ребрик поделилась весенними фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)