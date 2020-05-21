С чего начать похудение: полезный чек-лист по выходу с карантина от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт дала советы, как сбросить лишнее после карантина

Карантин выбил многих из колеи - от неопределенности и страха перед будущем рука так и тянулась за антистрессовыми вкусняшками. От изобилия свободного времени мы смотрим сериалы вприкуску с чипсами или сладостями, в итоге - готовим больше и едим чаще. Двигаемся меньше, едим больше! И неудивительно, что вес растет. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее расписала правильный режим дня для похудения, поделилась в своем Instagram чек-листом для тех, кто хочет выйти с карантина похудевшим.

Эксперт подготовила список самых важных вещей, с которых нужно начинать выход из карантинного жора.

1. Начните пить водичку не менее 1,5 литров. А еще лучше 30 мл на 1 кг веса.

2. Начните завтракать во время - в течение часа после пробуждения, чтобы сахар не падал и тяга к сладкому вас не мучила.

3. Завтракайте сбалансированно, без простых углеводов.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Не допускайте длительных перерывов между приемами пищи, так вы рискуете накопить сильный голод и сорваться снова. Ешьте каждые 3-4 часа.

5. Не забывайте про полдник, чтобы предотвратить вечерний жор.

6. Ужин не пропускайте. Организму нужна энергия и вечером, иначе вас одолеет вечерний жор. В идеале ужин должен быть за 3-4 часа до сна.

7. Ложимся спать вовремя до 23.00. Спите не менее 7 часов.

Иллюстративное фото (pexels.com)

8. Скачайте счетчик калорий и вносите туда все что вы съели, следите, чтобы вы не выходили за рамки своих калорий. Так вы точно будете худеть.

9. Готовим еду заранее с вечера и берем с собой, если вы уже вышли на работу.

10. Больше двигайтесь - танцуйте, ходите, делайте зарядку.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что нутрициолог Светлана Никитчук назвала продукты для энергичности и бодрости.

Автор: Марина Настевич