С чего начать похудение: мифы и правда от нутрициолога

Хотите похудеть, но не знаете, с чего начать, чтобы сделать все правильно? Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее раскрыла формулу плоского живота, на своей странице в Instagram опубликовала полезный чек-лист, в котором собрала все важные моменты в виде мифов и правды.

Так что проверяйте себя и исправляйте ошибки, если такие имеются.

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МИФ. Пить только когда хочется, нужно слушать свое тело.

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ПРАВДА. Без воды похудение невозможно. Вода помогает организму выводить лишний жир и токсины, которые образуются в процессе расщепления жиров и замедляют обмен веществ. Нехватка воды при снижении веса замедлит скорость расставания с жиром.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

МИФ. Чтобы похудеть, надо считать только калории.

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ПРАВДА. Для качественного снижения веса недостаточно просто считать калории, необходимо следить за балансом белков, жиров и углеводов. Это несложно сделать с помощью приложения в телефоне.

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МИФ. Чтобы похудеть, нужно знать, когда и что съесть, чтобы не пошло в жир. Вроде углеводы можно до обеда, вроде нужно отказаться от молочки, она мешает худеть, а еще после шести вроде тоже нельзя и прочее.

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ПРАВДА. Забудьте обо всех этих заморочках. В ЖИР пойдут не углеводы, не жиры, а только лишние калории, которые вы не потратили в течение дня.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

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МИФ. Главное - съесть свою норму калорий в течение дня, режим не важен.

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ПРАВДА. Если вы допустите большой промежуток между примами пищи, возникнет сильное чувство голода, с которым совладать будет крайне сложно и произойдет срыв. Принимать пище рекомендуется каждые 3-4 часа.

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МИФ. Нужно много тренироваться, чтобы похудеть.

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ПРАВДА. Для похудения важен дефицит калорий и похудеть можно без тренировок. Тренировки важны для качества вашего тела: чтобы мышцы были в тонусе, а тело было подтянутым и упругим.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀⠀

Ну и последнее, без мифа — ложитесь вовремя спать, спите не менее 7 часов. Тогда ваш организм будет хорошо восстанавливаться, не будет гормональных сбоев, уменьшатся отеки, прибавится сил и энергии, снизится раздражительность.

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