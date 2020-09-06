С чего начать похудение: эффективный чек-лист от нутрициолога

Лето позади - шашлыки, дача, отпуска, мороженое и прохладные сладкие напитки. Лето короткое! И правильно, что провели его с удовольствием. Но пора приводить себя в порядок, чтобы не покупать зимние вещи на пару размеров больше. Нутрициолог Надежда Пахирко опубликовала чек-лист самых важных вещей, с которых нужно начинать выход из летнего зажора.

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С чего начать похудение:

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1. Начните пить водичку не менее 1,5 литров. А еще лучше 30 мл на 1 кг веса.

2. Начните завтракать во время - в течение часа после пробуждения, чтобы сахар не падал и тяга к сладкому вас не мучила.

3. Завтракайте сбалансированно, без простых углеводов.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Не допускайте длительных перерывов между приемами пищи, так вы рискуете накопить сильный голод и сорваться снова. Ешьте каждые 3-4 часа.

5. Не забывайте про полдник, чтобы предотвратить вечерний жор.

6. Ужин не пропускайте. Организму нужна энергия и вечером, иначе вас одолеет вечерний жор. В идеале ужин должен быть за 3-4 часа до сна.

7. Ложимся спать во время до 23.00. Спите не менее 7 часов.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

8. Скачайте счетчик калорий и вносите туда все что вы съели, следите, чтобы вы не выходили за рамки своих калорий. Так вы точно будете худеть.

9. Готовим еду заранее с вечера и берем с собой, если вы уже вышли на работу.

10. Больше двигайтесь - танцуйте, ходите, делайте зарядку.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Ранее диетолог Татьяна Дик дала практические советы, как бороться с тягой к сладкому.