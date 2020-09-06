С чего начать похудение: эффективный чек-лист от нутрициолога

Если вы летом не отказывали себе в удовольствиях, самое время начать худеть
Лето позади - шашлыки, дача, отпуска, мороженое и прохладные сладкие напитки. Лето короткое! И правильно, что провели его с удовольствием. Но пора приводить себя в порядок, чтобы не покупать зимние вещи на пару размеров больше. Нутрициолог Надежда Пахирко опубликовала чек-лист самых важных вещей, с которых нужно начинать выход из летнего зажора.
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С чего начать похудение:
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1. Начните пить водичку не менее 1,5 литров. А еще лучше 30 мл на 1 кг веса.
2. Начните завтракать во время - в течение часа после пробуждения, чтобы сахар не падал и тяга к сладкому вас не мучила.
3. Завтракайте сбалансированно, без простых углеводов.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
4. Не допускайте длительных перерывов между приемами пищи, так вы рискуете накопить сильный голод и сорваться снова. Ешьте каждые 3-4 часа.
5. Не забывайте про полдник, чтобы предотвратить вечерний жор.
6. Ужин не пропускайте. Организму нужна энергия и вечером, иначе вас одолеет вечерний жор. В идеале ужин должен быть за 3-4 часа до сна.
7. Ложимся спать во время до 23.00. Спите не менее 7 часов.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
8. Скачайте счетчик калорий и вносите туда все что вы съели, следите, чтобы вы не выходили за рамки своих калорий. Так вы точно будете худеть.
9. Готовим еду заранее с вечера и берем с собой, если вы уже вышли на работу.
10. Больше двигайтесь - танцуйте, ходите, делайте зарядку.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Ранее диетолог Татьяна Дик дала практические советы, как бороться с тягой к сладкому.