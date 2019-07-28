Как начать худеть, если у вас зверский аппетит: 7 простых шагов

Все знают, что для того, чтобы похудеть - нужно меньше есть. Однако некоторым людям сделать это сложнее других, ведь они все время хотят есть и не представляют свою жизнь без чего-нибудь вкусненького. Специально для таких диетолог Катерина Кабашная составила своеобразную "инструкцию для обжор", которая поможет все же начать сбрасывать вес. Эсперт поделилась советами на своей странице в Instagram.

Итак, чтобы начать худеть, вам следует выполнить следующие 7 шагов:

1. Успокоиться, снять стресс и принять факт, что ты обжора/зависимый человек⠀

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Все мы, обжоры - пищеголики и вкусно-нарки и...это не конец! Потому что любая зависимость - подвластна нам, если мы осознаем, что попали в ее коварные лапы. Да, это печально! И уже есть последствия в виде лишнего веса, но это то, что вы можете изменить САМОСТОЯТЕЛЬНО! Ведь это не отрезанная нога, не так ли?⠀

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Поэтому начните с осознания: да, я не могу остановиться! Но я хочу полноценно жить. Это то, с чего нужно начать в первую очередь.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Перестать худеть, а просто попробовать (только один день/24 часа)⠀

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Да! С этой минуты мы не будем больше худеть (также, как и грызть себя за погрешности, а потом утешать новой, часто даже несочетаемой (лишь бы много!), едой). Скажи себе: я просто попробую!

3. Разобраться, что значит есть меньше

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Я использую упрощенные калории (свой лимит можно посчитать на разных сайтах - калькуляторах основного обмена веществ). Но если вес за 100 килограммов, начните с 3000 (каждую неделю снижайте на 300), поверьте, для начала хватит и этого (и еды - много).

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4. Пить много воды/горячего чая/бульона⠀

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Жидкость отлично заглушает разбушевавшийся аппетит.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Кушать по таймеру⠀

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Обжоре на первых порах жевать хочется постоянно! И жуйте себе, на здоровье, но... по часам (минимум 2 часа между едой). Так будет легче и вам, и желудок быстрее перестанет просить "дай и много!"⠀



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Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Оставлять вкусное на утро и...⠀

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обязательно это съедать! Даже если потом "переберете", вечером можно догнаться белком: яйца, мясо, грибы (даже сверх нормы). Как минимум, вес удержится.⠀

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7. Не заглядывать в будущее, жить одним днем⠀

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Особенно, если нужно скидывать много! Помните про искусство маленьких шагов? И знайте, что сейчас сложно, потому что происходит ломка. Да, как у настоящих наркоманов. Через 2-3 недели станет ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛЕГЧЕ (поверьте обжоре с 20-ти летним стажем). Главное - просто начать.

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