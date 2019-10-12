Как начать худеть: диетолог поделились простым и действенным лайфхаком

"Лиха беда начало", - гласит известная поговорка, и к похудению она относиться как нельзя лучше. Заставить себя начать сбрасывать лишние кило порой непросто – не хватает сил, времени, а привычная мотивация перестает работать, энтузазм сходит на нет под давлением повседневной рутины. Диетолог Наталья Кошкина в instagram поделилась лайхаком, как быстро привести себя в тонус и приступить к похудению. К слову, ранее она дала дельные советы, как эффективно худеть в повседневной жизни.⠀

Вы уже согласны стать стройной и красивой. Вы долго ждали подходящего момента. И он, наконец, настал. Вы составляете план действий:

Пить больше воды

Вести пищевой дневник

Научиться считать калории

Определить свой БЖУ

Тренироваться 3 раза в неделю

Найти новые полезные рецепты

и т.д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так набирается длинный список. Вы в замешательстве: понятия не имеете, с чего начать. И... вы находите причины, почему вы не можете начать сегодня. Вы не выспались. У вас нет нужных продуктов. А вечером родительское собрание и нет времени идти в магазин. В выходные вас позвали в гости и нет смысла даже начинать. Ну, вы поняли…



Проходит неделя или две, а вы так и не начали. Вы расстроены и недовольны собой. Как же быть?



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Секрет в том, что вам не нужно менять все и сразу. Когда вы пытаетесь это сделать, вы получаете обратный эффект. Вам нужно выбрать всего 1-2 вещи и держать на них фокус внимания в течение 2-4 недель. Пока вам не станет легко. Всего 1 или 2. Но в них вы должны быть действительно хороши.



Это может быть:

Есть овощи в каждый прием пищи.

Есть белок в каждый прием пищи.

Ежедневно совершать 30-минутную прогулку.

Ходить в зал 2-4 раза в неделю.

Вести пищевой дневник.

Делать 20 приседаний.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Осознанность, планирование, фиксация результатов и принятие ответственности за свои действия на себя – ключ к переменам.



Кому какое дело, сколько времени это займет? В конечном итоге это не будет иметь значение. А сейчас важно только то, что ты начала действовать.

Ранее диетолог Алла Манайкина назвала важный фактор, влияющий на аппетит и общее самочувствие.