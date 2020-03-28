Как не набрать вес, сидя дома: хитрости от нутрициолога

Вся эта ситуация с коронавирусом и карантином у многих вызывает тревогу. Симптомы нарушенного пищевого поведения усиливаются в разы, когда люди оказываются изолированы и ощущают скуку и одиночество. В этот период легко начать переедать и в результате набрать лишний вес. Нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее озвучила причины постоянной усталости, на своей странице в Instagram поделилась несколькими хитростями, которые помогут этого избежать.



Несколько советов, которые помогут пережить период социальной изоляции:

Составьте план питания

В таких обстоятельствах планирование питания приобретает особую важность. Распишите время приемов пищи и выдерживайте интервалы между ними в 3-4 часа.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Планируйте занятия

Вспомните о своих прежних увлечениях, изучайте что-то новое – займитесь тем, что вам нравится, чтобы отвлечься от еды.

Планируйте физическую активность

Благо, сейчас есть масса возможностей, чтобы тренироваться, не выходя из дома. Вносите тренировки в своё расписание.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Практикуйте техники осознанности

Осознанность – ключ к налаживанию контакта с телом и выстраиванию здоровых отношений с пищей. Выделите на это время и занимайтесь медитациями/дыхательными практиками/упражнениями на развитие осознанности.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Наталья Макиенко дала советы, как питаться в период вирусной эпидемии.