Как много есть и не поправляться: диетолог раскрыла секреты

Кушать много и не набирать в весе – это, пожалуй, мечта каждой девушки. Впрочем, воплотить ее в жизнь вполне возможно, но для этого стоит постараться и выработать полезные привычки, которые помогут сформировать красивую фигуру и, как бонус, позволят не ограничивать себя в питании и порциях. Что для этого нужно сделать, рассказала в Instagram диетолог Светлана Никитчук.

Эксперт уверяет, что именно тренировки помогут достичь желаемого результата. Занятия спортом запустят в организме процессы, способствующие сжиганию жира, не давая ему откладываться в проблемных зонах.

Итак, углеводы, попадая в наш организм, преобразуются в глюкозу. Она, в свою очередь, начинает распределяться так сказать по полочкам: гликогеновое депо в мышцах, печень, жировое депо. Кстати, в печени и в мышцах это депо имеет ограничения, потому все что не войдет туда, пойдет в жировое. Таким образом мы и набираем лишние килограммы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Увеличить депо в печени не возможно. А вот на величину гликогенового депо в мышцах можно повлиять путем полного исчерпания гликогеновых запасов и пополнения их. Помните когда то подавались батарейки - аккумуляторы, которые надо было несколько раз разрядить и зарядить до полного , чтобы заряд дольше держался. Тот же принцип здесь.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Тренируясь, вы опустошаете свои гликогеновые запасы, потом, когда едите, организм первое что поспешит пополнить - это гликоген в мышцах (потому что вдруг вы опять пойдете тренироваться и вам нужна будет энергия). Так как постепенно будем увеличивать нагрузку, организму все больше и больше нужно будет топлива. И каждый раз он будет его запасать все больше. Благодаря этому растет ваша выносливость, объем мышц увеличивается (конечно, в пределах физиологической нормы).

В итоге, при регулярных тренировках первые попавшиеся едой в организм калории будут спешить отложиться в виде "топлива" в мышцах, и в последнюю очередь они пойдут в жир. Плюс ваши полочки для этого "топлива" значительно увеличиться. А значит, все меньше и меньше шансов у калорий дойти до жирового депо.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Учитывая что мышечная масса очень "прожорливая" и съедает большую часть калорий (т.е. ускоряется обмен веществ), мы получаем еще дополнительно расход калорий. И если вы хотя бы придерживаетесь основных принципов питания (ну не заедаете тренировку булочкой), то практически все калории, которые вы кушаете за день, либо улетят в топливо, либо сгорят. Жировой массе ничего не достанется!

Какие должны быть тренировки, чтобы запустить такой механизм? Для женщин это тренировки с собственным весом 20-40 минут три раза в неделю. Для этой цели идеально подойдут высокоинтенсивные интервальные тренировки.

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