Что мешает похудеть: заменяем вредное полезным

Диетолог дала эффективные советы желающим похудеть
Вы не представляете себе, сколько вредных привычек мешает нам похудеть. Некоторые из них относятся к еде, а некоторые – к нашему образу жизни. Диетолог Кристина Шереметьева, которая ранее рассказала, как справиться с вечерним аппетитом, дала эффективные советы, как заменить вредное на полезное. Об этом эксперт поведала на своей странице в Instagram.
Стоит лишь заменить некоторые продукты и активности - и вес начнет уходить.
Майонез – натуральный йогурт
Идеально – домашний йогурт. Мы заменяем майонез йогуртом на 20%, на 40% и так далее, пока полностью не заменим вредный продукт полезным. При постепенной замене вы успеете адаптироваться к новому вкусу.
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Сладкое – черный шоколад
Чёрный шоколад – натуральный афродизиак. Хватит одной дольки, чтобы поднять себе настроение и заглушить аппетит. Используйте этот секрет, когда нужно быстро перекусить.
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Сливочное масло – творожный сыр с небольшим процентом жирности.
Намажьте тонкий слой такого сыра на цельнозерновой хлеб – и здоровый перекус готов. Можете добавить к сыру рубленую зелень по вкусу или специи.
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Вредные снеки на перекус – овощи, сухофрукты, орешки
У нас в течение дня должно быть 2-3 перекуса. Пусть это будут правильные перекусы, которые помогут поддерживать идеальный вес, а не набирать лишние кг.
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Мука и крахмал – овощи
Во время приготовления супов и соусов используйте в качестве загустителя пюре из лука, моркови или сельдерея вместо муки или крахмала. Больше пользы + совершенно новый вкус.
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Газированные воды – зелёный/травяной чай
В соках и газировках много калорий, и они способствуют появлению целлюлита. А вот зеленый чай прекрасно утоляет жажду и его приравнивают к воде.
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Лифт –лестница
Лестница поможет сжечь калории и подкачать мышцы попы. Отличная лёгкая тренировка!
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Поздний ужин – время на себя
Ужинайте не позднее 19-20 часов, а вечернее время посвящайте себе: делайте маски для волос и лица, читайте любимую книгу, отправляйтесь на прогулку.
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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
ТВ – общение
Зачастую во время просмотра ТВ мы что-то едим. Либо контролируйте себя, либо отдайте предпочтение прогулке с друзьями, настольным играм или любимому занятию.
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Булочки – спорт
Спорт повышает уровень серотонина и помогает формировать красивое тело. От него вы получите больше пользы и удовольствия, чем от быстрых углеводов из булочки.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Ранее диетолог Ольга Усенко поведала о правильном выборе и употребление в рацион сухофруктов.
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