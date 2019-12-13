Меньше – не лучше: напоминалка для худеющих от диетолога

Диетолог Наталья Кошкина помогает женщинам сбросить вес, давая полезные советы и рекомендации. В преддверии праздников многие принялись активно худеть, чтобы влезть в платье и блистать на вечеринке. Поэтому эксперт, которая ранее поделилась простым планом похудения для каждого, опубликовала на своей странице в Instagram полезную "напоминалку", как сбрасывать вес правильно и без вреда для здоровья.

Она напомнила о важных правилах при похудении:

1. Чем медленнее, тем лучше.

По моим наблюдениям, большинство женщин склонны ставить нереалистичные цели – в плане питания и снижения веса. И это совсем неудивительно, - учитывая популярность этих услуг в онлайн-пространстве.



Оптимальный темп снижения веса – 0,5 – 0,7 кг в неделю. Если вы худеете быстрее, то вы теряете воду и мышцы. Плюс те, кто худеет быстро, имеют больше шансов набрать лишние килограммы обратно.



2. Это не всегда про цифру на весах.

Не советую зацикливаться на цифрах. Не забывайте про другие критерии вашего успеха, такие как самочувствие, уровень энергии, уверенность в себе, то, как на вас сидит одежда, легкость в движении и др.





Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Снижение веса – не линейный процесс.

У вас когда-нибудь в жизни были абсолютно одинаковые 2 недели? Так почему с вашим весом должно быть иначе? Обстоятельства меняются каждый день: сколько вы двигались, как спали, сколько нервничали и множество факторов влияют на этот процесс. Смотрите на картину в целом.



4. Похудение требует времени.

Если вы 1 день не поели сладкого или сходили на тренировку, на следующий день не стоит ожидать обязательного отвеса. И снова: не зацикливайтесь на цифрах, фокусируйтесь на действии.





Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

5. Меньше – не лучше.

Чтобы худеть, нужен дефицит калорий. Но если вы переборщите, приготовьтесь к тому, что вес остановится.



6. Ваша цель – сбросить жир, а не вес.

Этим и отличается грамотное похудение от бездумного. Лучше вообще не худеть, чем худеть за счет мышц.

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог Алла Манайкина детально рассказала, стоит ли тренироваться натощак и как лучше организовать питания во время занятий спортом.