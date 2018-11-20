Медики назвали 5 ядовитых продуктов, которые стоит убрать из повседневного рациона

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Список возглавляют грибы

Каждый день вместе с любимыми продуктами мы употребляем в пищу смертельные яды. Эксперты выяснили и сообщили, какие 5 продуктов стоит убрать из рациона, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом сообщает Телеграф.

1. Грибы

Грибы - отдельный вид организмов, которые обладают признаками как растений, так и животных. Все они объединены тем, что могут быть смертельно опасны вне зависимости от названия. Даже один ядовитый гриб в партии нормальных может заразить остальные. Также отравой могут стать неправильно законсервированные грибы.

2. Картофель

Данный овощ содержит сильнодействующий яд в стеблях и листьях. Даже клубнями можно сильно отравиться, если оставить их на свету. О яде свидетельствует зеленый цвет картофелин, который возникает из-за сильной концентрации гликоалкалоидного яда. При отраве жертва испытывает легкое недомогание, а затем впадает в кому.

3. Миндаль

Миндаль привыкли считать горьковатым на вкус орехом, хотя это считается одним из видов семян. Основная проблема данного продукта в том, что чем более горек миндаль, тем больше в нем содержится цианида. Перед употреблением этот продукт нужно обработать особым образом, чтобы удалить яд.

4. Яблоки

Семечки яблок также содержат опасный для организма цианид, поэтому фрукт рекомендуется есть без сердцевины, поскольку чем больше семечек попадет в организм, тем более велика вероятность отравления.

5. Вишня

Вишня считается ближайшим родственником миндаля и в их ядрышках содержится цианид. Который, помимо того, присутствует и в листьях этих деревьев. Если раздробить ядро вишни, можно получить небольшую дозу синильной кислоты. Одной вишней отравиться нельзя, однако ядра грызть не рекомендуется.

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Видео: РБК-Украина