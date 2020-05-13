Маша Ефросинина показала, как сделать стальной пресс и упругие ягодицы (видео)

Маша Ефросинина продолжает активно заботиться о фигурах своих фолловеров. Украинская телеведущая записала новое спортивное видео со своими любимыми упражнениями из пилатеса. И если предыдущий комплекс от Маши был направлен на укрепление мышц спины, то новая тренировка — для крепкого пресса и упругих ягодиц.

Как обычно, для тренировки вам понадобиться коврик. А также большой гимнастический мяч!

Также телеведущая перечислила несколько очень важных правил, которые необходимо учесть перед тренировкой:

Все упражнения в Пилатесе выполняются с предельной концентрацией в теле. Вот представьте, что вы -жвачка, и Вас поместили в морозильник- то есть из размякшего и разболтанного тела вы превратились в собранную и крепкую в каждой клеточке субстанцию. Так ваше тело наааамного быстрее будет сжигать лишнее. Выполняйте упражнения, не спеша ( прямо за мной) по 6-8 раз. Смотрится легко, но вы почувствуете, как сильно работает каждая даже самая труднодоступная мышца! Не удивляйтесь словам моего тренера Наташи (она звучит из компьютера) типа «копчик ползёт в стену», «вытаскиваем шею из ягодиц» и прочее:) Это Пилатес: вся его цель- выставить тело правильно, чтобы не было блоков, которых у нас миллион из-за постоянного стресса!

“Я много лет назад покончила с убиением в зале с огромными весами, и ни разу не пожалела! Ваше тело само знает, что ему нужно расслабить, что подтянуть! Чувствуйте его! И, как говорит, моя тренер: «только удовольствие!» — отмечала ранее Маша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина удивила сходством сына с дорогим ей человеком.