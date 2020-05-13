Маша Ефросинина показала, как сделать стальной пресс и упругие ягодицы (видео)

Маша записала новое полезное видео для подтянутой фигуры
Маша Ефросинина продолжает активно заботиться о фигурах своих фолловеров. Украинская телеведущая записала новое спортивное видео со своими любимыми упражнениями из пилатеса. И если предыдущий комплекс от Маши был направлен на укрепление мышц спины, то новая тренировка — для крепкого пресса и упругих ягодиц.
Как обычно, для тренировки вам понадобиться коврик. А также большой гимнастический мяч!
Также телеведущая перечислила несколько очень важных правил, которые необходимо учесть перед тренировкой:
“Я много лет назад покончила с убиением в зале с огромными весами, и ни разу не пожалела! Ваше тело само знает, что ему нужно расслабить, что подтянуть! Чувствуйте его! И, как говорит, моя тренер: «только удовольствие!» — отмечала ранее Маша.
Напомним, ранее Маша Ефросинина удивила сходством сына с дорогим ей человеком.