Максим Иванчук: Пластическая хирургия – это не только про эстетику, это еще про здоровье и гармонию с собой

– Почему вокруг пластической хирургии столько мифов и предубеждений? Становится ли их меньше с появлением большего количества клиник, специалистов, тех, кто пользуется этими услугами?

– Мифов, действительно, достаточно много. И, чем больше у нас будут развиваться различные соцсети – тем больше их будет. Ведь, поставив фильтр на фото в Instargam, мы моментально видим себя в идеале. Под влиянием социальных сетей и постоянно в ленте мелькающих красивых лиц, знаменитостей, моделей, своих кумиров, молодые люди часто желают достигнуть такого же идеала и в жизни.

Для понимания, сейчас порядка 70-80% моих клиентов – девушки и парни 18-25 лет. И далеко не всем им объективно необходимы пластические операции.

Да, есть многие люди, у которых с детства есть комплексы, о которых они мечтают избавиться, поэтому они целенаправленно приходят к пластическому хирургу с наступлением совершеннолетия или появлением первой возможности. К примеру, смущает кривой или большой нос, грудь маленького размера, мешки под глазами, которые вызывают усталый взгляд, большие щеки на лице и, чтобы вы понимали, таких комплексов у многих людей множество. Со временем это может превращаться в психологическую травму, с которой психолог не всегда может помочь. Но может помочь операция.

Когда на приеме я вижу, что человеку реально операция не нужна, я всегда откровенно об этом говорю и за такую работу не берусь. Кто-то прислушивается, кто-то идет к другому доктору. Но выбор человек должен делать всегда сам.

– Пластический хирург – это больше про эстетику, чем про хирургию? Какое бы вы определение дали?

– Пластическая хирургия – не только эстетика. Чаще это про здоровье, гармонию с собой. К нам обращаются не только, потому что хотят в себе что-то поменять просто так – но и после травм и прочих ситуаций, которые приводят к увечьям на теле.

Если вы рассекли бровь – обычный хирург зашьет, но останется видимый рубец. Если же обратиться к нам вовремя за помощью, на протяжении 2 часов после травмы, то мы можем скорректировать любую рваную рану, не оставив, после заживления и следа. К нам часто привозят детей и взрослых с разными рваными ранами, которым мы оказываем первую медицинскую помощь.

Буквально недавно девочка упала, рассекла себе щеку. Родители ее сразу привезли к нам, мы склеили шов и девочке не нужна была ни местная анестезия, ни наркоз, ни снятие швов через 7 дней после небольшой манипуляции.

Склеивание шва – наша авторская методика, которую мы используем на протяжении нескольких лет в клинике, после которой остались довольны и благодарны, тысячи наших пациентов.

– Пластической операцией давно никого не удивишь. Как изменились требования пациентов за время вашей практики?

– Отличительная черта современного пациента – черпать любую информацию из интернета, чаще – далекую от истины. После этого пациент приходит к доктору и начинает говорить, что и как ему делать. Но это неправильно. Если ты приходишь к специалисту – ты должен ему довериться.

Если этого не происходит, и пациент начинает говорить доктору, что ему делать, к сожалению, желаемого результата не выйдет. Это как теория и практика в жизни, они всегда отличались друг от друга. У каждого доктора свои наработки многолетние, свое видение результата, который будет радовать счастливицу (-ика) через определенный период времени.

– Каких операций вы делаете сейчас большего всего?

– В нашей клинике мы больше проводим комплексные операции на лице и теле. В процентном соотношении, порядка 70% – это операции на лице и груди.

– А какие самые редкие операции были в вашей практике?

– К примеру, установка грудных (пекторальных) имплантатов мужских. Данные операции проводятся нечасто, но кто не может позволить себе частые посещения зала, могут за час, преобразиться и быть увереннее в себе в зале, на пляже, конкурировать на ровне с мускулистыми парнями.

– Какие новые технологии, методики стали доступны пластической хирургии за последние годы?

– Очень много новых технологий и методик сейчас используется в сфере пластической хирургии. Одно из важных и удобных решений последнего времени – это методика склеивания послеоперационного шва специальным клеем, а не зашивание нитками. Это позволяет избежать лишних рубцов на теле (если нет предрасположенности к келоидным рубцам). Также не нужно снимать шовный материал на 7 сутки после операции, что является довольно болезненно.

Клей – имеет специальные свойства, с помощью которых кожа быстрее регенерирует и также при склеивании шва рана полностью герметична, то есть попадание какой-либо инфекции, при соблюдении всех рекомендаций доктора, невозможно. Клей сам отлусчивается на протяжении нескольких недель после операции.

Востребована сейчас также процедура моделирования "миндалевидного" разреза глаз и приподнятия бровей. Для данной операции нет возрастных ограничений.

Также в нашей клинике мы пользуемся и уникальными авторскими методиками, которые больше не делает никто.

К примеру, "авторскую процедуру подбородка" с очертанием нижней скуловой области и выделением угла молодости и лифтингом нижней части лица. Эту процедуру вам не сделают хирургически ни в одной стране мира. Поэтому к нам люди приезжают с Европы, Америки, СНГ, ОАЭ. Они в восторге от результатов данных операций, после увиденного они записывают своих близких друзей и родственников на данные операции.

– А в чем ее особенность, инновационность?

– Ее особенность в том, что результат после данной операции постоянен. Есть так называемый "угол молодости" в нижней челюсти. Косметологи, чтобы этот угол сделать более выразительным – наполняют данную зону филлером. Для поддержания эффекта, нужно делать это постоянно. Мы достигаем желаемого результата хирургически, без препаратов и имплантов, формируя угол собственными тканями. Эффект остается на всю жизнь. Поэтому пациенты готовы ехать за тысячи км, иногда и 10 тысяч км, чтобы попасть на операцию и увидеть данный результат, который омолаживает лицо и подчеркивает нижнюю часть лица, убирает второй подбородок и выделяется "угол молодости".

– Раньше считалось, что за пластической операцией наоборот стоит ехать за границу. Как вам кажется, насколько эволюционировал внутренний рынок?

– Здесь вопрос скорее в восприятии и возможностях, чем качестве и гарантиях. Те, кто может себе позволить поехать за рубеж и сделать там операцию, едут туда за сервисом и статусом. Но и это не всегда.

В Турции стоимость услуг, к примеру, в несколько раз дешевле, чем в Украине. В Америке – может быть как в Украине, так и в десятки раз дороже. Но те, кто живет в Европе, чаще едут на пластические операции в Украину. И не только потому, что здесь дешевле, а потому что есть определенное качество, результаты определённых операций, о некоторых мы упоминали выше, они готовы преодолевать любые расстояния.

– В пластической хирургии есть узкие специальности? От чего это зависит?

– Да. Очень много. Но сейчас каждый второй хирург – пластический хирург. Это, действительно, так, без преувеличения. Только считать себя пластическим хирургом и быть им – разные вещи.

Кто-то из хирургов делает глаза, грудь или нос, это более узкоспециалированные доктора. Другие доктора делают множество операций на лице и теле, этих докторов можно назвать широкоспециализированными или универсальными докторами.

– Как распознать хорошего пластического хирурга? Есть ли в этой сфере какие-то признанные знаки качества?

– Лучшая оценка для пластического хирурга – это его работы. Достаточно просто вживую увидеть хотя бы несколько его работ, чтобы понять, насколько этот специалист, действительно, хорош.

Специалистов, большое количество, по почерку работ, вы найдете единицы докторов или одного, к которому будет доверие и возможно, в будущем именно к нему и обратитесь.

– На какую операцию вы бы никогда не согласились?

– По правде говоря, я об этом не задумывался. Я по жизни максималист. Я за то, чтобы всегда совершенствоваться и быть на несколько шагов впереди. Поэтому в нашей клинике, мы делаем около 60 разных видов пластических операций! Такой широкий профиль, может предоставить далеко не каждая клиника.

– Стало ли меньше ошибок в пластической хирургии за последние годы? Раньше многих останавливал именно страх неудачной операции.

– В этом вопросе есть две составляющие – пациент и хирург. К примеру, хирург успешно провел операцию, сделал все правильно, но есть определенный период реабилитации. Он может длиться полтора-два месяца, а может и год. Если пациент неправильно соблюдает период реабилитации, он никогда не увидит желаемого результата.

– Красиво получилось или нет – фактор субъективный. Как вы с пациентом это обсуждаете?

– Прежде всего, нужно отвечать за свои слова. Если ты пациенту что-то наобещал и не сделал, тогда жди, что тебя будут обвинять. Поэтому не нужно говорить много красноречивых слов. Всегда нужно все разъяснять заранее пациенту, нужно чтобы пациент и хирург одинаково понимали и слышали друг друга. Главное полное доверие Пациента к хирургу и тогда, с уверенностью на 100%, могу сказать, что пациент останется довольным, какой будет результат после операции и самое главное, когда он будет виден.

К примеру, полноценно результат ринопластики (пластики носа, – ред.) можно увидеть только спустя год. Первоначальный результат ни о чем не скажет. Да, можно будет увидеть, что форма немножко поменялась, но нос будет отечный, а значит и формы четкой вы сразу не увидите. Поэтому прислушивайтесь доктора с первого дня встречи с ним и только тогда вас ждёт успешный результат операции. Когда со временем сходит отек со спинки, с кончика носа, тогда только можно увидеть окончательный результат. Кто-то понимает, что нужно ждать, а кто-то каждый день пишет сообщения "Где результат?".

Еще один важный момент – человек должен быть готов к операции. Один из крайних случаев: пациентка специально приехала с мужем из Америки на операцию, прошла все анализы, мы все обсудили, договорились, и в последний момент она говорит, что сомневается и не готова. Я в таких случаях никогда не настаиваю. Если человек морально не готов – не нужно его заставлять. Если переубедить и сделать операцию – это катастрофа. Обязательно что-то пойдет не так. Любое сомнение – подразумевает уже недовольство.

– Какой чек-ап пациенту нужно пройти перед операцией? Какие могут быть медицинские противопоказания к пластике?

– Каждый наш пациент сдает около двадцати видов анализов. Среди них – анализ крови (общий и биохимический), анализ на гепатит, ВИЧ, обязательно рентген грудной клетки, ЭКГ, узи сердца, если ринопластика (видоизменение формы носа) – КТ придаточных пазух носа.

Кроме того, среди противопоказаний к операции плохая свертываемость крови, различные тромбозы, сахарный диабет, варикозное расширение вен, любые острые воспалительные заболевания в острой фазе. Также нельзя делать операцию во время менструального цикла.

За 14 дней до операции желательно отказать от никотина и алкоголя, а также любых наркотических веществ! Это способствует более быстрому Восстановлению организма после операции.

– Как долго длится подготовка к операции – от первого приема до встречи в операционной?

– После консультации (первой или их может несколько) пациент записывается на операцию. Лист ожидания может быть от двух до 4-5 месяцев. Если мы говорим непосредственно о подготовке – большой список анализов делается примерно за две недели. Дальше мы это все смотрим с анестезиологом, если нет противопоказаний – подтверждаем дату операции и назначаем время, которое должен явиться пациент на операцию. За 6 часов до операции пить и есть ничего нельзя.

– С фотографиями каких известных личностей к вам приходят чаще всего?

– Наверное, актриса номер один по частоте запросов – Анжелина Джоли. "Хочу лицо Джоли", "хочу губы Джоли", "хочу угол Джоли". Но зачастую пациенты не понимают, что они смотрят больше на личность человека, его узнаваемость, а не на внешность. Я всегда пытаюсь это объяснить, что этот актер/актриса себя в жизни создал и это уже бренд.

Разновидностей типа лица сотни тысяч, если не миллионы. У каждого свой тип лица и нужно сделать операцию так, чтобы это гармонично сочеталось, а не давайте прилепим чье-то, и оно подойдет. нет, так не бывает. Нельзя никогда вестись на поводу у пациента. Они не понимают как это будет выглядеть после операции и что им лучше подойдет, поэтому всегда настоятельно рекомендую, прислушиваться к рекомендациям доктора.

– Каким видите свое развитие в Украине? Что в планах?

– Мы не планируем останавливаться, ни в Украине, ни за рубежом! Совсем скоро, вы увидите новую клинику в Европе, где мы будем оперировать, а также клинику в нашей стране, точнее целый комплекс, который будет местом отдыха, новых счастливых лиц для десятков тысяч пациентов.

– Как вам удается выходить на международный рынок? С помощью каких каналов?

– Я уже давно вышел на международный рынок. Сейчас — это большая часть моих пациентов. Есть компании, с которыми сотрудничаю, есть определенное сарафанное радио. Также часто езжу на профильные семинары, выездные консультации. К примеру, недавно я проводил в консультации в Праге, записалось более 70 человек. Чехия, Словакия, Германия, Польша, Румыния, Франция, Швейцария, Италия и многие другие страны. К нам постоянно приезжают пациенты из вышеперечисленных стран.

– Что посоветуете тем, кто давно хочет сделать пластику, но никак не решиться?

– Многие считают, что это дорогостоящая услуга. Но сейчас рынок эстетических услуг достаточно лояльный. Можно найти клинику в Киеве или пригороде, можно поехать в другую страну и сделать за несколько сотен долларов любую операцию.

Также важно найти "своего" доктора. Вы должны быть уверены в его компетенции и находится на одном энергетическом уровне.

В любом случае, если вы всерьез настроены — нужно пойти на консультацию с хирургом, убедиться в его квалификации, посоветоваться, действительно ли вам нужна операция, и только потом принимать решение.