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"Лучшие": сеть покорило фото легендарных фитнес-тренера и диетолога

Lite » Красота и Здоровье 30.12.2018 - 17:34
"Лучшие": сеть покорило фото легендарных фитнес-тренера и диетолога
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Фанаты считают, что "Зважені та щасливі" без Фус и Луценко "уже не те"

В канун Нового года совместный снимок Аниты Луценко и Светланы Фус порадовал пользователей сети. Поклонники были счастливы увидеть двух легендарных "титанов" украинского телешоу "Зважені та щасливі" Фус и Луценко на одном снимке и даже ждут последующих совместных проектов. Некоторые отметили, что главный фитнес-инструктор страны и популярнейший украинский диетолог не случайно опубликовали совместный снимок в канун Нового года: многие восприняли его как напоминание о возможных последствиях предстоящих праздников. Снимок звезд опубликован на странице Аниты Луценко в Instagram.

"Мы с диетологом Светой Фус просто вам машем ручкой уже начиная с сегодняшнего дня", — пишет Анита в своем блоге.

&quot;Лучшие&quot;: сеть покорило фото легендарных фитнес-тренера и диетолога

Анита Луценко и Светлана Фус (фото: instagram.com/anitasporty)

В сети посчитали, что публикация совместного снимка в канун Нового года – напоминание о здоровом питании и умеренности на праздники.

"Вот своевременно, как раз думаю, что надо бы остановиться с количеством блюд в меню", "Распечатать и повесить на холодильник) как оберег от обжорства) и еще в кошелек положить и каждый раз смотреть прежде чем расплатиться за шоколад или еще какую-нибудь гадость, так и сделаю", " У нас уже пару лет как нет обжорства на Новый год. Подаем пример детям :) будет такой минимум, как на обычный ужин, просто чуть праздничнее. Но не больше по объему)", – пишут фанаты.

Некоторые просто отметили, что обе законодательницы Healthy-моды находятся в прекрасной форме.

"Красивые женщины в сборе", "Красотки", "Девочки, вы лучшие", "Анита, Светлана, вы просто умнички! Как всегда стройные, ухоженные. Спасибо за хорошие советы", — пишут поклонники.

&quot;Лучшие&quot;: сеть покорило фото легендарных фитнес-тренера и диетолога

&quot;Лучшие&quot;: сеть покорило фото легендарных фитнес-тренера и диетолога

&quot;Лучшие&quot;: сеть покорило фото легендарных фитнес-тренера и диетолога

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anitasporty

Напомним, что ранее Анита Луценко раскрыла правду об идеальном весе.

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Видео: video.rbc.ua

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Новости Украины Анита Луценкодиетологфитнес-тренерСветлана Фус
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