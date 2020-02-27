Как легко похудеть в зрелом возрасте: эффективные советы диетолога

После 40 лет лишние килограммы подкрадываются незаметно, а уходят с трудом.

В борьбе с лишним весом женщины часто идут на радикальные методы: изнуряют тело тренировками, строгими диетами или соглашаются на липосакцию. Это не только НЕ способствует снижению веса, но и вредит здоровью. Диетолог-нутрициолог Елена Кален, которая ранее назвала топ-3 продукта, которые способствуют увяданию кожи, на своей странице в Instagram опубликовала несколько советов, как стать стройной в зрелом возрасте и сохранить при этом прекрасное самочувствие.

Как похудеть после 40 лет:

⠀

Пересмотрите рацион

К 40 годам меняется гормональный фон, и организму не требуется столько же энергии, как раньше. Потребляя то же самое количество калорий, женщина рискует набрать вес. Введите в рацион больше овощей, фруктов, круп и других сложных углеводов.



⠀

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Добавьте омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты, строительный материал для тканей и мышц

Употребление омега-3 нормализует метаболизм, способствует выведению вредного холестерина и улучшает работу ЖКТ. Начните принимать витаминный комплекс, а также старайтесь ежедневно употреблять брокколи, красную рыбу, цветную капусту, орехи, авокадо.

⠀

Относитесь к телу с любовью

Для стройности и хорошего самочувствия помните: тело не враг, с которым нужно бороться, а друг. Старайтесь доставить себе больше удовольствий. Например, вечером сделайте массаж стоп, маску для лица или примите ванну, вместо того, чтобы пить чай со сладким.



⠀

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Сон не менее 7 часов и прогулки на свежем воздухе

Уже через неделю вы почувствуете заряд бодрости и энергии.

Иллюстративное фото (instagram.com/elenakalen)

Напомним, что ранее диетолог Елена Кален развенчала распространенные и укоренившиеся мифы о завтраке.⠀