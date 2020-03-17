Без лактозы и алкоголя: Настя Каменских рассекретила собственную диету для похудения

Настя Каменских, как и многие украинские звезды, не смогла обойти вниманием остро актуальную тему последних дней – карантин в связи с коронавирусом. Она решила высказаться на этот счет и напомнила поклонникам, как следует себя вести в период карантина. Певица не забывает поднимать настроение и "боевой дух" поклонников своим позитивным и полезным контентом. Например, она опубликовала познавательный новый влог о поездке в Мексику на своем YouTube-канале, где рассекретила бьюти-лайфхаки и рацион для стройности.

Артистка вместе с мужем Потапом ведет активный спортивный образ жизни и следит за питанием, а также мастерски умеет интриговать.

"Давайте настроимся на хорошее? Как часто у вас не хватало времени на отдых и на "просто полежать на диване"? Вот я уже и не помню, когда у меня такая возможность была в последний раз. А сейчас - появилась, поэтому предлагаю не поддаваться унынию, а, например, посмотреть что-то на YouTube. Я, вот, приготовила для вас вторую серию моего влога из Мексики. Выпуск получился очень большими и насыщенным: я рассказала о своих главных бьюти лайфхаках, любимых средствах по уходу за собой, а еще показала, с каких ритуалов и спортивных упражнений я обязательно начинаю свое утро на отдыхе!" - написала она в Instagram.

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Так, Потап и Настя просыпались очень рано, чтобы встретить рассвет у океана. Обязательный утренний ритуал – пробежка и тренировка.

Пара пробежала три километра и приступила к занятиям спортом. "Очень важным действием является любовь между двумя спортсменами", - заявил Потап, обняв и поцеловав жену, которая хотела в это время поделиться простым и полезным лайфхаком.

"Вода на протяжении дня – это самое главное. Я долго к этому привыкала. Раньше я еще пила сладкую воду, чай-кофе, и не понимала, зачем вообще эта вода. После тренировки мы выпьем водичку на голодный желудок", - уточнила Настя.

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Она высказалась о непростом, но эффективном упражнении – планка. "Леша их очень любит, а я их – ненавижу", - призналась Настя. "Не начинайте с минуты, начните с 30 секунд", - дал совет продюсер.

"Человек, который имеет желание что-то сделать со своим телом, ему не нужен ни спортзал, ни тренажеры, он может делать это сам", - убеждена певица.

Также она напомнила о первом приеме пищи в течение дня. "Завтрак важен, потому что дает заряд на каждый день. Дома мы стареемся не употреблять лактозу. Вместо этого мы покупаем йогурт и сыр из овечьего молока, потому что они считаются безлактозными", - рассекретила свой рацион певица.

"Фрукты можно кушать только утром, потом в течение дня мы не употребляем сладкое. Кофе пью с миндальным молоком", - рассказала артистка.

Видео: YouTube/NKofficial

Ужин у пары – полностью белковый: рыба, морепродукты и салат. "Таким образом, ты ложишься чуть-чуть голодным", - пояснила певица.

"Алкоголь имеет ужасно разрушающее свойство. Алкоголь – это лишние и ненужные калории. Мы с Лешкой приняли решение на этом отдыхе не пить, и у нас получается", - поделилась достижением звезда.

Напомним, что Настя Каменских в кожаном блейзере поделилась своими правилами жизни.