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Корь в Украине: медики напомнили о первых симптомах заболевания

Lite » Красота и Здоровье 19.11.2018 - 22:15
Корь в Украине: медики напомнили о первых симптомах заболевания
Коллаж РБК-Украина

Врачи рассказали, как можно уберечь себя от этого заболевания

В связи с очередной вспышкой кори в Украине, медики решили напомнить о том, как проявляется это опасное заболевание. Об этом пишет "Сегодня".

Врачи сообщили, что корь – это одна из самых опасных болезней. Осложнения после неправильного лечения кори может существенно искалечить организм человека. Также врачи напоминают, что при обнаружении кори нужно лечиться в изолированных боксах в стационаре.

"Начало кори – это очень высокая температура. Слабость, вялость ... На третьи сутки надо смотреть на слизистую щек. Изнутри, в полости рта там будут белые пятнышки. А на третьи сутки за ушами и на лоб выходит сыпь", – рассказала врач Марьяна Селюк.

По мнению медиков, самой лучшей защитой от кори и от осложнений после этого заболевания, может стать только вакцинация. На данный момент в аптеках вакцины от кори закончились, но привить детей в поликлиниках можно бесплатно.

Самое важное – вакцина должна храниться в температуре от 4 до 8 градусов. Отклонение хотя бы на несколько градусов может испортить вакцину буквально за несколько часов. Специально оборудованные холодильники есть только в учреждениях Минздрава, поэтому прививаться нужно только в поликлиниках.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач призвала не заниматься самолечением простуды.

А также мы рассказывали о том, что в министерство охраны здоровья развенчали миф о страшной болезни.

Видео: РБК-Украина

Темы: Корь в Украине
Новости Украины Корьвакцинация
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