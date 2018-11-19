Комаровский рассказал, стоит ли ребенку давать поливитамины

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Эксперт не считает прием комплексных витамин обязательным

Популярный врач и телеведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский рассказал родителям о том, стоит ли ребенку давать поливитамины. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

Эксперт утверждает, что комплексные витамины имеют пользу только в том случае, когда нет полноценного и разнообразного питания. "На самом деле мы все четко должны понимать позицию Всемирной организации здравоохранения, которая гласит: "Предпочесть полноценное и разнообразное питание приёму комплексных витаминов", - пишет доктор.

По его словам, в питание должны входить: и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо, и крупы, и молочные продукты. Если обеспечить ребенка подобным питанием не составляет труда, то в поливитаминах нет необходимости. "Как правило, поливитамины нужны тогда, когда у нас есть проблемы с тем, чтобы купить качественные продукты питания",- утверждает Комаровский.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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Видео: РБК-Украина