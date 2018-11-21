Комаровский рассказал, как преодолеть страх перед уколами

Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Эксперт советует не пугать ребенка заранее

Популярный врач и телеведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский рассказал родителям о том, как помочь ребенку преодолеть страх перед уколами. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

Доктор пишет: "Вообще я бы говорил не о том, как уменьшить истерики перед уколами, а как уменьшить количество уколов. Тем не менее уколы иногда бывают, например, при вакцинации".

Самое главное, по словам доктора, не пугать ребенка заренее, улыбаться и не устраивать истерик. Также можно поговорить с врачом, зайти без ребенка и дать врачу игрушку, которую он потом подарит ребенку после укола.

"Во многих странах практикуется обработка кожи специальными мазями, содержащими местный анестетик, чтобы уменьшить боль от укола. Самое главное -именно в момент укола надо ребенка каким-либо образом отвлечь. Это все, что вы можете сделать", - утверждает Комаровский.

Также эксперт указывает, что ребенок будет бояться в том случае, если рядом будут находиться люди, которые боятся. Если же рядом нет раздражителей, которые могут испортить настроение, то ситуация переносится очень даже легко.

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Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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