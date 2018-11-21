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Комаровский рассказал, как преодолеть страх перед уколами

Lite » Красота и Здоровье 21.11.2018 - 18:00
Комаровский рассказал, как преодолеть страх перед уколами
Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Эксперт советует не пугать ребенка заранее

Популярный врач и телеведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский рассказал родителям о том, как помочь ребенку преодолеть страх перед уколами. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

Доктор пишет: "Вообще я бы говорил не о том, как уменьшить истерики перед уколами, а как уменьшить количество уколов. Тем не менее уколы иногда бывают, например, при вакцинации".

Самое главное, по словам доктора, не пугать ребенка заренее, улыбаться и не устраивать истерик. Также можно поговорить с врачом, зайти без ребенка и дать врачу игрушку, которую он потом подарит ребенку после укола.

"Во многих странах практикуется обработка кожи специальными мазями, содержащими местный анестетик, чтобы уменьшить боль от укола. Самое главное -именно в момент укола надо ребенка каким-либо образом отвлечь. Это все, что вы можете сделать", - утверждает Комаровский.

Также эксперт указывает, что ребенок будет бояться в том случае, если рядом будут находиться люди, которые боятся. Если же рядом нет раздражителей, которые могут испортить настроение, то ситуация переносится очень даже легко.
Комаровский рассказал, как преодолеть страх перед уколами

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский рассказал, как избежать синдрома внезапной смерти младенца.

Мы писали, что Комаровский рассказал о причинах и последствиях отравления табаком.

А также о том, что эксперт рассказал, с какого возраста можно путешествовать с ребенком.

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