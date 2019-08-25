Ключ к успеху: простые истины, которые помогут вам похудеть

Диетолог раскрыла важные вещи, которые лягут в основу похудения
Популярный диетолог Наталья Кошкина, которая ранее рассказала, можно ли есть после шести вечера, поделилась на своей страничке в Instagram простыми, но важными открытиями, которые помогли ей похудеть в свое время - и могут помочь и вам.
По мнению эксперта, эти простые истины - ключ к успеху в вопросе избавления от лишних килограммов.
1. Придется потрудиться
Ежедневные действия + осознанность = результат.
2. Питание – это главное
Еда – это автомобиль. Физическая активность – пассажир. И так будет всегда. Я пыталась съехать с питания, добавляя больше кардио, делая больше HIIT, увеличивая количество и интенсивность тренировок. Потому что я хотела изменить то, что легче. Согласитесь, начать ходить в спортзал легче, чем изменить пищевые привычки. Но если вы садитесь в авто без водителя, то это путь в никуда.
Иллюстративное фото (unsplash.com)
3. Подготовка – ключ к успеху
Подготовка означает, что вы не рассчитываете на авось и на способность принимать быстрые правильные решения. Чаще всего это не прокатывает.
Она означает, что вам нужно:
Естественно, ваша жизнь не должна крутиться вокруг еды. И однажды вы точно облажаетесь. Но это должно стать исключением.
Иллюстративное фото (unsplash.com)
4. Здесь нет финишной прямой
Это - самый важный урок. Самый сложный урок. Нам кажется, что когда мы похудеем на 2, 5, 10 кг, наша жизнь станет лучше. Что мы, наконец, станем счастливыми. А пока мы немного потерпим, чтобы потом кайфануть по полной.
Но это иллюзия.
"Правда в том, что как только вы перестанете думать о финишной прямой, ваши "должна" и "надо" испарятся, исчезнет давление. А когда оно исчезнет, вы, наконец, начнете получать удовольствие от процесса и от жизни. Разве оно не стоит того?" - подытожила Наталья.
Напомним, что ранее эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, как избежать чувства голода в процессе похудения.
Ранее специалист по аюрведическому питанию Валентина Ивушкина поделилась советами, как правильно употреблять фрукты в летний период.